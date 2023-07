9 famosos que terminaram a relação na fase do noivado

Relembre os famosos que se separaram antes do tão esperado casamento

Muitos casais de famosos já decidiram terminar o relacionamento a um passo do altar! Nesta terça-feira, 25, a atriz Carla Diaz e o político Felipe Becari anunciaram o fim do noivado e surpreenderam os fãs. Que relembrar outros famosos que também colocaram um ponto final na relação amorosa durante a fase do noivado? Confira aqui 9 celebridades que se separaram antes do casamento. A lista inclui Vitória Strada, Whindersson Nunes, Maiara e Luan Santana.

Carla Diaz e Felipe Becari

A atriz Carla Diaz e o deputado Felipe Becari começaram a namorar em 2021 e ficaram noivos em 2022. Porém, a relação chegou ao fim em meados de 2023. A confirmação do fim do noivado foi feito no dia 25 de julho de 2023, quando eles se pronunciaram sobre os rumores nas redes sociais.

"Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal. Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz. Aos fãs, pessoas que acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação. Não falarei mais sobre esse assunto, ok?", esclareceu ela em um post nos stories do Instagram.

Por fim, Felipe Becari fez um texto no feed para elogiar a ex-noiva e falar sobre o término. "Parceiros em tudo, literalmente, principalmente no sentimento e na postura. O que um homem e uma mulher podem oferecer ao outro de mais bonito do que o simples e o verdadeiro? A exposição de um relacionamento "público" impediu que nós mantivéssemos isso entre nós e, nos últimos dias, várias mentiras foram criadas e circularam na rede social. Talvez a verdade, como aquela que envolve todos as coisas ruins que fomos acusados, até nosso anel de noivado e que já foram ARQUIVADAS, não interesse, e por isso mesmo que nem fizemos questão de publicar. Certamente, os próximos dias continuarão sendo de luta e um vazio", disse ele em um trecho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Becari (@felipebecari)

Vitória Strada e Marcella Rica

As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica estavam noivas desde 2021, quando o pedido de noivado aconteceu durante o réveillon entre amigos. A separação aconteceu em julho de 2023 e foi anunciada por um texto em conjunto delas nas redes sociais.

"Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", informaram.

E completaram: "Mas seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada (@vitoriastrada_)

Whindersson Nunes e Maria Lina

O humorista Whindersson Nunes e a influencer Maria Lina terminaram o noivado após cerca de 10 meses de relacionamento. Os dois anunciaram o término em agosto de 2021, pouco tempo após a morte do filho que esperavam juntos – João Miguel, que morreu poucos dias após o nascimento prematuro.

"É triste dizer e nem sei pq tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos. Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda. Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer 'que ninguém ataque' pq o mal existe, e está por aí e não vai parar. Por isso digo 'você' mesmo, pra pelo menos você me entender. Do fundo do coração, recebam alguém com carinho por aqui pela internet, em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar por alguém ou algo, e sim alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família os amigos, mostrar a empatia que vocês tanto pedem quando alguém se mata por aqui", disse ele.

"Eu e Maria vamos estar sempre ligados, por um anjo que Deus deu, um anjo que veio pra impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo", finalizou.

Maria Lina e Whindersson Nunes - Foto: Reprodução / Instagram

Luan Santana terminou os noivados com Jade Magalhães e Izabela Cunha

O cantor Luan Santana já terminou dois noivados ao longo de sua vida. O primeiro término de noivado foi com Jade Magalhães. Eles ficaram juntos por 12 anos e noivaram durante um passeio de balão em 2019. A separação foi confirmada em outubro de 2020, quando uma fonte revelou que o casamento não iria mais acontecer.

Na época, Jade se pronunciou sobre o término. "Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente", disse ela, que continuou: "Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim. Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer! Não tenho palavras pra agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também àqueles que sempre estiveram do meu lado. Obrigada por todos esses anos de tanto carinho. Com amor, Jade".

Luan Santana e Jade - Foto: Reprodução / Instagram

Tempos depois, Luan Santana começou a namorar com Izabela Cunha e os dois noivaram um ano depois. Porém, o relacionamento não durou muito mais e eles se separaram em maio de 2023. A separação foi confirmada pela assessoria de imprensa dele. Poucos dias depois, Izabela falou sobre o término ao responder uma fã nas redes sociais. “Não estamos mais juntos. Foi o melhor para os dois. Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós”, afirmou.

Izabela Cunha e Luan Santana - Foto: Reprodução / Instagram

Hariany e Netto

A ex-BBB Hariany Almeida e o DJ Netto anunciaram o fim do noivado apenas cinco meses após a mudança do status de relacionamento. "Tô vindo aqui avisar aos meus fãs e a todos que torciam por mim e o Netto que nossa história está se encerrando por aqui. Estou sem chão, me recompondo, não é fácil terminar um relacionamento assim. O motivo só cabe a nós dois, somamos muito um na vida do outro nesse tempo em que estivemos juntos”, disse ela.

Por sua vez, ele comentou: “Essa é a primeira e última vez que falo sobre isso aqui. Como a Hari já havia postado anteriormente, não estamos mais juntos. Espero que o carinho de vocês por você continue nessa nova fase. Felicidade para nós”.

Hariany e Netto - Foto: Reprodução / Instagram

Rosalía e Rauw Alejandro

O término do noivado de Rosalía e Rauw Alejandro foi confirmado no dia 25 de julho de 2023. Eles estavam juntos há três anos e anunciaram o noivado em março deste ano.

O motivo do término não foi revelado, mas fontes informaram que eles têm um carinho enorme um pelo outro e decidiram seguiram caminhos separados.

Os dois arrumaram o romance em agosto de 2021 e viveram uma relação intensa, com direito a tatuagens. Ela escreveu as iniciais RR no pé para representar o casal. Por sua vez, ele escreveu o nome Rosalía em cima do seu umbigo.

Rosalia e Rauw Alejandro - Foto: Getty Images

Mariana Rios e Lucas Kalil

Em novembro de 2020, Mariana Rios e Lucas Kalil anunciaram o fim do noivado. A separação aconteceu em comum acordo após eles adiarem o casamento por causa da pandemia. Pouco tempo antes, a estrela sofreu um aborto espontâneo e desabafou sobre isso em julho de 2020 em um post nas redes sociais.

"Meu filho, Te recebi dentro de mim com todo meu amor. Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem. Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo. Você foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre será. Te espero de coração aberto se desejar voltar sentindo-se preparado. Obrigada meu Deus pela oportunidade de poder cuidar desse espírito o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo virá, se for a Sua vontade", finalizou.

Mariana Rios e Lucas Kalil - Foto: Reprodução / Instagram

Maraísa e Wendell Vieira

A cantora Maraísa já foi noiva de Wendell Vieira e eles terminaram o relacionamento durante essa fase da vida. O noivado aconteceu em 2017, apenas dois meses do início da relação. A separação aconteceu em setembro de 2018, mas eles reataram apenas um mês depois. Porém, a relação não durou muito mais e eles se separaram em definitivo.

Maraísa e Wendell - Fred Pontes/Divulgação

Maiara e Fernando

A cantora Maiara e o cantor Fernando Zor viveram um relacionamento entre idas e voltas por vários anos. Eles até chegaram a ficar noivos durante uma viagem romântica, quando ele a surpreendeu com um anel de noivado. Em meados de 2022, a separação durante o noivado surpreendeu os fãs. Eles chegaram a tentar uma reconciliação, mas não engatou e eles se separaram. Tanto que ela assumiu outro namoro em meados de 2023.