Carla Diaz anuncia fim do noivado com deputado e desabafa: "Me sinto fortalecida"

Carla Diaz anuncia fim do noivado com deputado; ela afirmou que decisão está tomada

A atriz Carla Diaz anunciou nesta terça-feira, 25, o fim de seu noivado com o deputado Felipe Becari. Ela publicou uma mensagem na qual afirmou publicamente que os dois estão realmente separados.

"Vi alguns portais e jornalistas falando sobre “manter segredo”, também não paro de receber mensagens perguntando sobre…", começou ela que avisou que precisou de um tempo para conseguir lidar com o drama pessoal.

"Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", declarou.

A atriz ainda que o assunto está encerrado. "Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz. Aos fãs, pessoas que acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação. Não falarei mais sobre esse assunto, ok?", esclareceu ela.

Carla Diazassumiu o namoro com o deputado Felipe Becari no final de 2021, quando apareceram juntinhos nas redes sociais. No final do ano passado, os dois oficializaram o noivado em uma viagem romântica. "Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo?", declarou ele na época.

Veja:

Revelações na televisão

No início do mês, a atriz estava focada em sua participação no Dança dos Famosos. A loira levou o segundo lugar da competição do Domingão Com o Huck. “Quero muito agradecer a todos vocês, eu estou radiante. Eu realizei um sonho que era estar no Dança dos Famosos e hoje foi a final. Me sinto muito vitoriosa por ter vocês ao meu lado e por ter nota 10 da galera de casa. Muito obrigada! O apoio de vocês toda semana só me motivou cada vez mais. Eu deixei a minha casa em São Paulo para este projeto e estou muito realizada. E mais realizada por ter vocês ao meu lado, muito obrigada!”, disse ela.