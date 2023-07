Carla Diaz se pronuncia após ficar em segundo lugar na Dança dos Famosos

Carla Diaz grava mensagem para os fãs após a grande final da Dança dos Famosos e os fãs reagem

A atriz Carla Diaz fez questão de gravar uma mensagem para os seus fãs após ficar em segundo lugar na grande final da Dança dos Famosos 2023, que teve a atriz Priscila Fantin como a campeã. Em uma live nas redes sociais, ela falou sobre como estava se sentindo ao sair do palco e fez o seu agradecimento especial aos fãs.

“Quero muito agradecer a todos vocês, eu estou radiante. Eu realizei um sonho que era estar no Dança dos Famosos e hoje foi a final. Me sinto muito vitoriosa por ter vocês ao meu lado e por ter nota 10 da galera de casa. Muito obrigada! O apoio de vocês toda semana só me motivou cada vez mais. Eu deixei a minha casa em São Paulo para este projeto e estou muito realizada. E mais realizada por ter vocês ao meu lado, muito obrigada!”, disse ela.

Rapidamente, os internautas reagiram à declaração dela e deram o apoio para a atriz e demonstrando a torcida por ela. “Você ganhou e o Brasil sabe disso. O show é para o público”, disse um fã. “Merecia ter ganhado, mas nem sempre é o melhor que ganha”, comentou mais um. “Você é a nossa rainha! Te amo! Parabéns Carlinha! Você deu um banho! Muito orgulho e para mim você sempre será a campeã”, afirmou outro.

O noivo dela, Felipe Becari, também comentou sobre a final da competição. “Nossa grande campeã! Conquistou o Brasil inteiro! Você é iluminada”, disse ele, que acompanhou a grande final direto da plateia do Domingão com Huck.

Carla Diaz renova o bronzeado

Na noite deste sábado, 1º de julho, a atriz Carla Diaz deixou a web babando ao publicar uma série de fotos em que aparece de biquíni! Na véspera da Dança dos Famosos, ela compartilhou cliques do seu dia com os seguidores!

Nas imagens, a famosa surgiu aproveitando o sol para renovar o bronzeado. Em algumas imagens, publicadas em sua conta no Instagram, ela posou com sua cachorrinha.

"Hoje a bailarina pegou sol e está descansando, pois amanhã temos final da #DançaDoFamosos com direito a voto do público. Conto com vocês heinn!", escreveu Diaz na legenda do post.