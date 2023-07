Priscila Fantin é a grande campeã da Dança dos Famosos

Na grande final da Dança dos Famosos, Priscila Fantin conquistou o título de campeã após disputa contra Carla Diaz e Rafa Kalimann neste domingo, 2

A grande final da Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, deu o título de campeã para Priscila Fantin. Ela conquistou a temporada de 2023 após ser a finalista ao lado de Carla Diaz e Rafa Kalimann. Na grande final, as três duplas finalistas dançaram os ritmos de tango e samba ao vivo.

Na hora de receber a notícia de que é a campeã, Priscila chorou e vibrou muito ao lado do seu professor Rolon Ro. "Quero primeiro agradecer ao Bruno por ter me dado todo o suporte para estar aqui na competição, por ter me dado tanto apoio. Ele me deu muito apoio emocional e em todos os sentidos", disse ela, que ainda agradeceu a todo mundo da produção, ao Luciano Huck e os jurados. "E Rolon, muito obrigada, você é genial! Você é incrível no seu ofício, você é excelente no seu ofício, você merece muito toda a repercussão. Um beijo para o Pará. Muito obrigada, você é mestre", completou.

Na grande final, as competidoras foram avaliadas pelo júri artístico, formado por Paolla Oliveira e Vitória Strada, e pelos jurados técnicos, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Vale lembrar que Priscila Fantin participou de duas repescagens ao longo da competição e também teve problema de saúde que quase a tirou a dança, mas ela se manteve firme e continuou. Ela foi diagnosticada com paniculite mesentérica, uma doença rara que causa inflamação do intestino, e se manteve na competição.

Antes da grande final, a atriz relembrou o problema de saúde. "Aquilo me deixou muito triste porque eu queria estar podendo fazer mais, sabe? Estava me limitando muito porque eu sentia muita dor, estava muito fraca. Então, eu tinha a tristeza de não conseguir realmente estar entregue como eu gosto de estar", disse ela ao Gshow, e completou: "A gente tem que sentir o abalo, o desânimo, o desespero, tem que sentir a vontade de desistir, porque tudo isso só te leva a querer mais, te impulsiona, te fortalece".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Luciano Huck flagra criança dormindo na plateia ao vivo

O apresentador Luciano Huck surpreendeu ao flagrar uma criança dormindo na plateia do Domingão com Huck, da Globo. Na edição ao vivo neste domingo, 2, para a grande final da Dança dos Famosos, ele não deixou passar ao ver que tinha um integrante da plateia cochilando.

Rapidamente, Huck foi até a plateia para brincar com a mãe da criança, que dormia tranquilamente. “A gente não pode fazer muito barulho aqui hoje porque tem um que está adorando o programa. Me dá a câmera aqui, está curtindo muito o programa, vem cá”, disse ele, que levou a câmera para mostrar a criança dormindo no colo da mãe. “Ele está adorando, tá curtindo muito a final do Dança”, brincou ele.

Depois de descobrir o nome da criança, ele ainda brincou: “Se precisar de um travesseiro ou um cobertor você me fala, qualquer coisa, tá bom? Adoro programa ao vivo”. Alguns blocos depois, o menino acordou e Huck voltou a brincar com ele ao vivo. Luciano foi até o menino e perguntou se ele estava gostando do programa e ainda perguntou: “O sono foi bom?”. E o garotinho respondeu: “Foi”.