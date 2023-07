Luciano Huck reage ao flagrar criança dormindo na plateia do Domingão com Huck

Não deixou passar! Ao vivo, Luciano Huck vai mexer com criança que dormia na plateia do Domingão com Huck: 'Quer um travesseiro?'

O apresentador Luciano Huck surpreendeu ao flagrar uma criança dormindo na plateia do Domingão com Huck, da Globo. Na edição ao vivo neste domingo, 2, para a grande final da Dança dos Famosos, ele não deixou passar ao ver que tinha um integrante da plateia cochilando.

Rapidamente, Huck foi até a plateia para brincar com a mãe da criança, que dormia tranquilamente. “A gente não pode fazer muito barulho aqui hoje porque tem um que está adorando o programa. Me dá a câmera aqui, está curtindo muito o programa, vem cá”, disse ele, que levou a câmera para mostrar a criança dormindo no colo da mãe. “Ele está adorando, tá curtindo muito a final do Dança”, brincou ele.

Depois de descobrir o nome da criança, ele ainda brincou: “Se precisar de um travesseiro ou um cobertor você me fala, qualquer coisa, tá bom? Adoro programa ao vivo”. Alguns blocos depois, o menino acordou e Huck voltou a brincar com ele ao vivo.

Luciano foi até o menino e perguntou se ele estava gostando do programa e ainda perguntou: “O sono foi bom?”. E o garotinho respondeu: “Foi”.

Lívia Andrade se atrasa para o Domingão com Huck ao vivo

Neste domingo, 2, os telespectadores conferiram uma edição ao vivo do Domingão com Huck, da Globo, para a grande final do quadro Dança dos Famosos. Porém, a edição começou sem uma das integrantes do elenco no palco. Lívia Andrade se atrasou e a atração entrou no ar sem ela estar no palco.

Logo no início do programa, o apresentador Luciano Huck apresentou seus convidados do dia e surpreendeu ao explicar a ausência de Lívia Andrade ao lado de Dona Déa Lúcia. Ele contou que a colega está atrasada, mas vai chegar até o final da atração. Isso porque ela estava em Goiânia para apresentar um evento e o voo atrasou.

Nas redes sociais, ela mostrou a sua entrada em um jatinho particular para ir até o Rio de Janeiro, onde o Domingão é gravado. “Vou correndo. A gente sai de Goiânia no calor de 40 graus para chegar aqui Rio de Janeiro e estar um frio e chovendo muito. Fechou o teto em Jacarepaguá e tivemos que pousar no Galeão. Aí pra chegar até o Projac, meus amores. A gente vai ter que achar um carro”, disse ela.

Apesar da correria, Lívia conseguiu chegar a tempo do segundo bloco do programa. "Como perder esse espetáculo?!", disse ela, que foi de táxi do aeroporto até estúdio da Globo.