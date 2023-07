Lívia Andrade se atrasa para o início do Domingão com Huck ao vivo. Saiba o motivo!

Domingão com Huck começa ao vivo sem a presença de Lívia Andrade no palco e o motivo é revelado por Luciano Huck

Neste domingo, 2, os telespectadores conferiram uma edição ao vivo do Domingão com Huck, da Globo, para a grande final do quadro Dança dos Famosos. Porém, a edição começou sem uma das integrantes do elenco no palco. Lívia Andrade se atrasou e a atração entrou no ar sem ela estar no palco.

Logo no início do programa, o apresentador Luciano Huck apresentou seus convidados do dia e surpreendeu ao explicar a ausência de Lívia Andrade ao lado de Dona Déa Lúcia. Ele contou que a colega está atrasada, mas vai chegar até o final da atração. Isso porque ela estava em Goiânia para apresentar um evento e o voo atrasou.

Nas redes sociais, ela mostrou a sua entrada em um jatinho particular para ir até o Rio de Janeiro, onde o Domingão é gravado. “Vou correndo. A gente sai de Goiânia no calor de 40 graus para chegar aqui Rio de Janeiro e estar um frio e chovendo muito. Fechou o teto em Jacarepaguá e tivemos que pousar no Galeão. Aí pra chegar até o Projac, meus amores. A gente vai ter que achar um carro”, disse ela.

Apesar da correria, Lívia conseguiu chegar a tempo do segundo bloco do programa. "Como perder esse espetáculo?!", disse ela, que foi de táxi do aeroporto até estúdio da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade fala de sua ausência em especial do Programa Silvio Santos

A apresentadora Lívia Andrade ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que foi exibida na semana passada. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

Um fã comentou que ela marcou demais o Programa Silvio Santos, e ela disse: “Ele sempre será especial em minha vida! E o que a gente fez ficou registrado não só em vídeos e fotos, mas no coração”. Em outro momento, um fã questionou porque ela não estava lá, e ela disse: “Primeiro porque não fui convidada, segundo porque estou na Globo”.

Logo depois, um seguidor disse: “Você tinha que estar lá, foram tantos momentos ao lado do Sisi”. E ela respondeu: “Um elefante incomoda muita gente, uma Lívia Andrade incomoda muito mais kkkk”.

Por fim, ela disse que lidou bem com a falta de convite para a gravação especial. “Não fui e está tudo bem! Consegui me despedir e agradecer pessoalmente, ouvi coisas da boca dele que levo pra vida! Ele sabe quem sou, o que eu fiz e o quanto somei. E isso é o que realmente importa, ninguém contou, não foi recado e nem fofoca. Não é o que parece ser, é o que é!”, afirmou.