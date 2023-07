Carla Diaz rouba a cena tomando sol na véspera da final da 'Dança dos Famosos': ''Toda perfeita''

De biquíni, atriz Carla Diaz ostenta corpaço escultural e recebe apoio dos seguidores antes da final da 'Dança dos Famosos'

Na noite deste sábado, 1º de julho, a atriz Carla Diaz deixou a web babando ao publicar uma série de fotos em que aparece de biquíni! Na véspera da Dança dos Famosos, ela compartilhou cliques do seu dia com os seguidores!

Nas imagens, a famosa surgiu aproveitando o sol para renovar o bronzeado. Em algumas imagens, publicadas em sua conta no Instagram, ela posou com sua cachorrinha.

"Hoje a bailarina pegou sol e está descansando, pois amanhã temos final da #DançaDoFamosos com direito a voto do público. Conto com vocês heinn!", escreveu Diaz na legenda do post.

No domingo, 02, acontece a grande final do quadro do “Domingão com Huck”. Carla Diaz disputa a competição com Rafa Kalimann e Priscila Fantin.

Os fãs apoiaram Carla nos comentários do post e não pouparam elogios à gata. "Ainda bem que tem o voto do público", "Toda sorte p vocês! Sei que não faltou dedicação. Também sei que vão dar mais um show. Aqui na torcida", "A campeã apareceu", "Toda perfeita, como pode?", disseram.

Recentemente, Carla Diaz encantou ao resgatar vídeo de quando era criança. O registro foi publicado para celebrar o aniversário do apresentador Serginho Groisman, que completou 73 anos.

Confira Carla Diaz tomando sol:

Carla Diaz e Rafa Kalimann comparam BBB e Dança dos Famosos

Tanto Rafa Kalimann quanto Carla Diaz, compartilham uma semelhança, as duas participaram do Big Brother Brasil.

Rafa, que não só participou do BBB 20, mas também foi finalista na edição que coroou Thelma Assis como a campeã do ano, comparou o reality show dirigido por Boninho com a competição do “Domingão”. “É algo diferente porque lá a gente dependia do público e aqui eu dependo 100% de mim, então acho algo mais leve”, refletiu a influenciadora em entrevista ao Gshow.

Apesar de não ter chagado à final, Carla Diaz fez história no BBB 21 quando voltou do Quarto Secreto. A atual noiva do deputado federal Felipe Beccari comentou sobre as diferenças das atrações da Rede Globo e comentou sobre as dificuldades vividas em ambos.

“Aqui na Dança, eu volto para casa, eu descanso, eu choro na minha cama, no meu chuveiro. Não tem aquela exposição de 24 horas, né? Porém é muito mais intenso, porque eu estou sentido dores e descobrindo músculos que eu nem imaginava", comentou a loira.