Maiara surge com o novo namorado e mostra anel de compromisso

Após término com Fernando Zor, cantora Maiara está radiante com o novo namorado, Matheus Gabriel

A cantora Maiara está radiante com o novo relacionamento! A dupla de Maraisa trocou beijos com o novo namorado na noite de sábado, 1º de julho, em um show em Brasília, onde se apresentou ao lado de sua irmã.

Nos stories do Instagram, Leo Dias compartilhou registros da sertaneja ao lado do amado, Matheus Gabriel, nos bastidores. Os dois surgiram em clima de romance e mostraram as alianças de compromisso, que foi feita pelo próprio cantor.

Ao ser chamada de "amor", Maiara foi questionada pelo comunicador sobre apelido carinhoso. "Quando você namora é porque você tá amando, tá sentindo uma coisa boa, né? Carinho, amor", respondeu ela.

Os dois assumiram a relação no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, em um passeio de balão durante viagem. Recentemente, Maiara e Matheus deram um beijão no palco da gravação do segundo DVD do cantor durante um show em Goiânia, Goiás. A estrela fez questão de subir ao palco para dar um beijo carinhoso no namorado e agradecer ao público presente no local pelo carinho. Nos bastidores, Matheus contou mais sobre o romance deles. “Não gosto de falar muito da vida pessoal, mas eu e a Maiara estamos bem e muito felizes com o que estamos vivendo juntos. A Maiara é uma mulher incrível”, disse ele.

Vale lembrar que Maiara estava solteira desde o término de seu namoro com o sertanejo Fernando Zor. Os dois terminaram pela 12ª vez em abril deste ano.

Confira Maiara com o novo namorado:

Leo: Amor? Vocês estão se chamando de amor?

Maiara: "ué quando vc namora é pq vc tá amando né, tá sentindo uma coisa boa, carinho, amor.



Disse tudo Maiaraaa pic.twitter.com/2lWiwduCob — Eduarda das PatroasMaiara (@Eduarda_torres3) July 2, 2023

Namorando? Maraisa surge em foto carinhosa com homem

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, pode estar namorando. A artista sertaneja levantou suspeitas de estar em um novo relacionamento amoroso ao compartilhar uma foto grudadinha com um homem na última quinta-feira, 29.

Em seus stories, a famosa publicou a selfie com o moço e marcou o "@" dele. Maraisa então revelou a identidade do suposto companheiro, com quem dividiu o clique carinhoso. Fernando Mocó seria o eleito por ela.

Na rede social, ele aparece como empresário e sócio proprietário de uma empresa de utensílios para o lar, além de ter uma distribuidora de peças. Ao mostrar a imagem, a cantora apareceu mandando beijinho e colocou uma carinha com corações.