Felipe Becari se manifesta sobre fim do noivado com Carla Diaz: ''Amor verdadeiro''

Após quase dois anos juntos, atriz Carla Diaz e Felipe Becari anunciam o fim do noivado; deputado aponta motivo do término

Após muitos boatos sobre o fim do relacionamento, a atriz Carla Diaz e o deputado federal Felipe Becari confirmaram o término nesta terça-feira, 25, nas redes sociais.

Em seu feed no Instagram, o político publicou um longo texto exaltando a parceria dos dois enquanto estiveram juntos e também comentou sobre as dificuldades que enfrentaram durante o noivado ao postar uma foto em preto e branco.

"Te amei a cada segundo, desde o primeiro dia. Foram quase dois anos de tudo que já senti de mais forte, mais puro e mais intenso. Sem qualquer dúvida desde o começo, nos entregamos e sentimos na pele o melhor que um amor verdadeiro poderia nos proporcionar. Vencemos batalhas, resistimos a tudo, nos amamos igual duas crianças, descobrimos prazeres, reinventamos a química, a chamada "coisa de pele", sonhamos em paralelo, cultivamos o apego. Respeito, cumplicidade, entrega", iniciou ele.

"Parceiros em tudo, literalmente, principalmente no sentimento e na postura. O que um homem e uma mulher podem oferecer ao outro de mais bonito do que o simples e o verdadeiro? A exposição de um relacionamento "público" impediu que nós mantivéssemos isso entre nós e, nos últimos dias, várias mentiras foram criadas e circularam na rede social. Talvez a verdade, como aquela que envolve todos as coisas ruins que fomos acusados, até nosso anel de noivado e que já foram ARQUIVADAS, não interesse, e por isso mesmo que nem fizemos questão de publicar. Certamente, os próximos dias continuarão sendo de luta e um vazio".

Resta agradecer, inclusive por todo amor que teve por eles, meus vira-latinhas resgatados, mais uma prova de quanto seu coração é generoso. Sempre dissemos como é triste quando vemos casais se separando com mágoas ou traições, mas conosco jamais. Por isso, mesmo em meio a dor da separação, agradeço a Deus por ter estado ao lado de uma mulher incrível, de alma pura, de coração grande, e que me mostrou que é possível sim amar e ser amado, sem medos ou ressalvas, me levando ao mais próximo que já tive do meu único e verdadeiro sonho de ser esposo, pai e de formar uma grande e linda família. Você é insubstituível. Orgulho, sabe? Do que vivemos juntos. Fomos felizes pra caramba. Com muito amor, me despeço!

"Aos amigos e seguidores, peço respeito e privacidade nesse momento, certo que serão compreensivos!", concluiu Becari.

Pouco tempo antes, Carla Diaz se manifestou nos stories de seu Instagram sobre o fim da relação. "Vi alguns portais e jornalistas falando sobre “manter segredo”, também não paro de receber mensagens perguntando sobre…", começou.

"Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", declarou a atriz, afirmando que não falará mais sobre o assunto.

Carla Diaz assumiu o namoro com Felipe Becari no final de 2021, quando apareceram juntos nas redes sociais. No final do ano passado, os dois oficializaram o noivado em uma viagem romântica.

Confira:

