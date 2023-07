Carla Diaz reencontra amiga em meio a boatos de fim do noivado

Após rumores de término, atriz Carla Diaz mostra reencontro com amiga de longa data durante viagem para os Estados Unidos

A atriz Carla Diaz, que está aproveitando dias de descanso nos Estados Unidos, compartilhou com os fãs nas redes sociais no último domingo, 23, um momento especial durante a viagem ao rever uma amiga de longa data!

Em meio a rumores de que seu noivado com o deputado federal Felipe Becari teria chegado ao fim, a artista publicou um vídeo do reencontro com Rayana Muahad em Nova York. As duas já não se viam pessoalmente há cerca de cinco anos.

Ao reencontrar a amiga, Carla não escondeu a empolgação e disse: “A gente tá na Times Square, cara!” "Sobre viajar e reencontrar a amiga/irmã que a vida me deu! A nossa reação depois de 5 anos distantes, quer dizer, distantes fisicamente… e o reencontro nesse lugar mágico chamado NY!", escreveu ainda Diaz na legenda.

Nos comentários do post, alguns seguidores notaram a ausência de Felipe e da aliança de noivado. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a ex-BBB teria colocado um ponto final na relação com Becari. A decisão teria sido tomada pela artista após ela voltar da viagem que fez para os EUA. De acordo com a fonte da jornalista, a moça teria se separado do deputado, com quem estava há quase dois anos ao retornar para o Brasil. Os dois se conheceram em 2021.

Confira o post de Carla Diaz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz celebra fim da 'Dança dos Famosos'

A atriz e ex-BBB Carla Diaz comemorou seu segundo lugar na Dança dos Famosos de 2023 com um festão na temática junina! Na web, a loira abriu um álbum em suas redes sociais com registros da noitada em que reuniu estrelas globais para celebrar a grande final do quadro no programa da Globo, o ‘Domingão com Huck’.

Nos cliques feitos pelo fotógrafo Leo Lohmann, Carla aparece se divertindo e dançando muito com um vestido de crochê colorido em sua festa, que contou com decoração e muitas guloseimas temáticas, além de várias atrações para convidados como a cantora Pocah, as atrizes Juliana Alves e Heloisa Périssé, além da campeã da competição, Priscila Fantin.