Carla Diaz celebra fim do ‘Dança’ com festão junino: “Chave de ouro”

Carla Diaz reúne estrelas globais em noitada com tema junino para comemorar a final do ‘Dança dos Famosos’

A atriz e ex-BBB Carla Diaz comemorou seu segundo lugar na Dança dos Famosos de 2023 com um festão na temática junina! Nesta terça-feira, 04, a loira abriu um álbum em suas redes sociais com registros da noitada em que reuniu estrelas globais para celebrar a grande final do quadro no programa da Globo, o ‘Domingão com Huck’.

Nos cliques feitos pelo fotógrafo Leo Lohmann, Carla aparece se divertindo e dançando muito com um vestido de crochê colorido em sua festa, que contou com decoração e muitas guloseimas temáticas, além de várias atrações para convidados como a cantora Pocah, as atrizes Juliana Alves e Heloisa Périssé, além da campeã da competição, Priscila Fantin.

“Para encerrar esse ciclo com chave de ouro, veio aí Diaz de Arraiá!!! Depois de quatro meses de muita dedicação e empenho de uma produção imensa, nada melhor do que curtir juntos com direito a comida boa, bebida, quadrilha e muita alegria!!!”, Carla celebrou a final do ‘Dança’ na legenda do álbum.

“Obrigada a todos os meus parceiros e amigos que fizeram esse arraiá acontecer, deixando tudo ainda mais especial”, a atriz agradeceu sua equipe. Nos comentários, os fãs vibraram com a festa: “Você é a nossa campeã”, escreveu um admirador. “Foi incrível”, disse um amigo da loira. “Como pode ser tão perfeita?”, comentou outro.

Vale lembrar que em 2020, Carla precisou recusar o convite para participar do Dança dos Famosos após receber o diagnóstico de câncer na tireóide. Curada, ela brilhou em sua participação no quadro neste ano.

