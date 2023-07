Acabou? Carla Diaz teria terminado noivado

Após boatos de crise, Carla Diaz teria acabado noivado com deputado federal, diz colunista

O noivado da atriz Carla Diaz e o deputado federal, Felipe Becari, teria chegado ao fim. Boatos sobre uma crise de relacionamento surgiram e a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, afirma que a ex-BBB teria colocado um ponto final na relação.

A decisão teria sido tomada pela artista após ela voltar de uma viagem que fez para Nova York, nos EUA. Segundo a fonte da jornalista, a moça ao retornar para o Brasil teria se separado de Felipe Becari, com quem estava há quase dois anos. Eles se conheceram em 2021.

Ainda conforme amigos próximos, eles apostavam que casal retomaria o noivado. A última postagem deles juntos na rede social foi há mais de um mês. Apesar dos boatos, Carla Diaz e o deputado federal continuam se seguindo.

No início do mês, a atriz estava focada em sua participação no Dança dos Famosos. A loira levou o segundo lugar da competição do Domingão Com o Huck. “Quero muito agradecer a todos vocês, eu estou radiante. Eu realizei um sonho que era estar no Dança dos Famosos e hoje foi a final. Me sinto muito vitoriosa por ter vocês ao meu lado e por ter nota 10 da galera de casa. Muito obrigada! O apoio de vocês toda semana só me motivou cada vez mais. Eu deixei a minha casa em São Paulo para este projeto e estou muito realizada. E mais realizada por ter vocês ao meu lado, muito obrigada!”, disse ela.

Leia também:Carla Diaz ganha anel de noivado de mais de R$ 30 mil; veja fotos do pedido

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Becari (@felipebecari)

Noivo de Carla Diaz se manifesta após rumores de crise no relacionamento

Tempos atrás, após surgirem outros boatos de término, o noivo da atriz Carla Diaz, o deputado Felipe Becari usou as redes sociais para abrir o jogo sobre os boatos de fim do relacionamento com a artista.

O advogado e amante dos animais decidiu se manifestar após boatos de que estaria vivendo uma crise na relação com a ex-BBB. Ele comentou em uma publicação no Instagram que falava sobre o assunto.

“De onde vocês tiram isso? Gente… A internet está cada dia mais insana! ‘Especulações’”, escreveu Becari usando um emoji de riso.

Vale destacar que em fevereiro, Carla Diaz também comentou sobre rumores de término. “É muito engraçado, quando um relacionamento se torna público as pessoas se acham no direito de opinar e tá tudo certo, tudo bem, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, mas às vezes criam coisas que nunca existiram. Eu ligo o foda-se mesmo, eu tenho 30 anos de carreira, 30 de idade, vou me importar com o que o povo fala na internet?”, disparou.