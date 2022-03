Lollapalooza 2022 é marcado por apresentações grandiosas durante três dias de festival; confira

Em três dias, o Lollapalooza Brasil contou com shows grandiosos e reuniu multidão de fãs em São Paulo

No último fim de semana, após dois anos de espera, aconteceu o festival Lollapalooza Brasil no Autódromode interlagos em São Paulo!

O festival reuniu mais de 300 mil pessoas durante os três dias de festival que teve como headliners Doja Cat, Machine Gun Kelly, The Strokes, Miley Cyrus e A$AP Rocky.

Com a ausência da banda Foo Fighters após a morte do baterista Taylor Hawkins, na última sexta-feira, 25, o festival escolheu Planet Hemp, Emicida, DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael para homenagear a banda com um tributo especial.

Na sexta-feira, 25, mais de 100 mil pessoas estiveram presentes durante o dia no festival, que durante o dia contou com shows grandiosos como o da banda Detonautas, Turstile, JXDN, Matuê, Pabllo Vittar e mais.

Durante o fim de tarde foi a vez de Marina brilhar! Ela cantou seus maiores sucessos e agitou o festival com seus hits. Logo depois, Machine Gun Kelly subiu ao palco e animou o público no palco Bud. Doja Cat também foi um destaque da noite, ela cantou os hits do álbum 'Planet Her', indicado ao Grammy 2022. Logo após o show de Doja, foi a vez de The Strokes brilhar no palco Bud, a banda agitou o último dia de festival e foi ovacionada ao cantar os clássicos.

No sábado, 26, o dono da tarde no Lollapalooza 2022 foi Jão! O cantor subiu ao palco Ônix e fez história ao cantar seus hits do álbum Pirata e levantou uma multidão de fãs durante a tarde ensolarada em São Paulo.

Foto: Camila Lara / Divulgação

Alessia Cara também foi um dos destaques de sábado. Em sua primeira ida ao Brasil, a cantora ensaiou português e esbanjou carisma e talento durante sua apresentação no Lolla. A$AP Rocky, headliner da noite também foi ovacionado pelo público que foi ao festival esperando sua apresentação. No palco, A$AP cantou os hits A$AP Forever, F**kin problems e mais.

Foto: Camila Lara / Divulgação

Mas o grande nome da noite foi Miley Cyrus! A cantora foi capaz de emocionar o público com uma homenagem ao baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins ao cantar Angels Like You. Além de claro, Anitta! Que subiu ao palco com Miley para cantar seu hit Boy's Don't Cry, surpreendendo o público presente no palco Bud.

Foto: Camila Lara / Divulgação

No mesmo horário de Miley Cyrus, Alok também reuniu uma multidão de fãs assíduos de música eletrônica no palco Perry's, e contou com um show de luzes absurdo durante sua apresentação no festival.

Domingo, 27, foi o dia de encerramento do festival que não teve a presença da banda Foo Fighters após a tragédia com Taylor Hawkins, e assim, a banda foi homenageada e lembrada no festival. Fãs que iam ao Lolla apenas para ver a banda se emocionaram com a apresentação de Emicida e convidados.

Foto: Camila Lara / Divulgação

No início da apresentação, foram exibidas imagens do baterista e um depoimento de Perry Farrel, criador do Lollapalooza relembrando a vida e trajetória de Taylor.

Após a homenagem, Planet Hemp, Emicida, DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa, Rael e Mano Brown agitaram a noite no palco Bud.

No palco Ônix, Kehlani também conseguiu fazer história no festival, e durante sua apresentação, as cantoras Iza e Ludmilla também subiram ao palco para se apresentarem ao lado de Kehlani.

Durante a tarde, Fresno foi um destaque do festival, a banda cantou os hits e surpreendeu o público com a presença de Lulu Santos, que cantou Já Faz Tanto Tempo no festival. A apresentação da banda também contou com uma manifestação política, Fresno exibiu a imagem 'Fora Bolsonaro' no palco Ônix.

Foto: Camila Lara / Divulgação

Nesses três dias, diversos artistas levaram multidões de fãs para viver a experiência do Lollapalooza Brasil. E claro, o Autodrómo de Interlagos ficou pequeno para tanto talento.

O Lollapalooza Brasil foi para lavar a alma dos amantes de música que esperaram dois anos pela experiência do festival. Teve chuva, emoção, manifestações e uma celebração ao setor cultural.

Foto: Flashbang