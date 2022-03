A dois dias de show no Brasil, morre aos 50 anos Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters

A banda Foo Fighters, uma das atrações do Lollapalooza, confirmou em rede social a morte do baterista Taylor Hawkins: "A família está devastada"

Uma triste notícia abateu o mundo da música no início do fim de semana, a dois dias do show que o Foo Fighters tem marcado no Lollapalooza em São Paulo.

O baterista da banda, Taylor Hawkins, foi encontrado morto no quarto de um hotel em Bogotá, Colômbia, onde o grupo se apresentaria.

Veja o comunicado do Foo Fighters sobre a morte do baterista Taylor Hawkins:

O Foo Fighters confirmou a perda por meio de um post no Twitter: "A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre. Nossos corações vão a sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito nesse tempo de dificuldade inimaginável."

Hawkins estava com o grupo havia 25 anos. Na biografia do Foo Fighters consta que ele se juntou a Dave Grohl em 1997, depois de dois anos atuando como baterista de Alanis Morissette. E chegou para substituir William Goldsmith, que saiu após desentendimento com o vocalista.

Show do Foo Fighters no Brasil estaria cancelado; organização ainda não confirmou!

Segundo um comunicado emitido pelo festival colombiano Estéreo Picnic, onde a banda se apresentaria, o Foo Fighters teria cancelado o restante da turnê sul-americana, incluindo o show do Brasil. A organização do Lollapalooza ainda não se pronunciou sobbre o tema.