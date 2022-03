Último show do Lollapalooza 2022 traz homenagem a Taylor Hawkins

Emicida e convidados emocionaram o público no Lollapalooza 2022 com homenagem a Taylor Hawkins

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 00h04

O público já está dando adeus ao Lollapalooza 2022! Neste domingo, 27, com a ausência de Foo Fighters, o festival escolheu Planet Nemp, Emicida, Mano Brown, DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael para homenagear a banda com as músicas históricas do grupo.

Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters morreu na última sexta-feira, 25, e recebeu homenagem de diversos artistas, inclusive de Miley Cyrus no palco do Lollapalooza sábado, 26.

E a noite deste domingo, 27, foi cheia de emoções. Taylor recebeu uma homenagem no palco do festival, onde diversas imagens apareciam no telão. Além disso, Perry Farell, criador do Lollapalooza gravou um vídeo emocionante sobre o baterista.

Durante a homenagem, também exibiram imagens de Taylor tocando Bohemian Raphsody, do Queen, emocionando o público presente no festival.

Em seguida, Emicida subiu ao palco, e Michele, sua guitarrista começou a tocar ‘My Hero’, continuando a homenagem ao Foo Fighters.

O show continuou e os artistas convidados cantaram os hits e Mano Brown também esteve presente no show.

EMICIDA E CONVIDADOS FAZEM HOMENAGEM PARA TAYLOR HAWKINS