Principal atração da segunda noite de shows, Miley Cyrus sobe ao palco do Lollapalooza Brasil

Cantora estadunidense começa com hit 'We can't stop' e leva o público à loucura cantando 'Boys don't cry' com Anitta

Caras Digital Publicado em 26/03/2022, às 22h19 - Atualizado às 22h59

Começou o show mais esperado da noite! Neste sábado, 26, a cantora estadunidense Miley Cyrus (29) subiu ao palco principal do Lollapalooza Brasil.



Antes do show, a cantora usou seu perfil no Instagram para lamentar a morte de Taylor Hawkins (1972 - 2022) que faleceu ontem, 25, e anunciou que seu show no Lollapalooza Brasil seria dedicado ao baterista do Foo Fighters.

Confira aqui o show de Miley Cyrus no Lollapalooza Brasil



Ela já começou a noite agitando o público com um dos seus maiores hits 'We can't stop' e levou todos à loucura ao chamar Anitta (28) ao palco. As duas cantaram o hit da brasileira 'Boys don't cry' e Miley rasgou elogios para a cantora: "Eu vou ter que voltar mais vezes ao Brasil para ver a Anitta!", disse ela que também comemorou o recém conquistado #1 Global do Spotify da cantora com a música 'Envolver': "Ela é a número um do mundo. Minha garota!". As duas mostraram grande cinergia no palco cantando juntas no mesmo microfone e com Miley dando tapas no bumbum de Anitta ao dançarem para a platéia.



Confira momentos do show de Miley Cyrus no Lollapalooza:

ANITTA E MILEY CYRUS CANTANDO BOYS DONT CRY // PARTE 1 pic.twitter.com/5pMPj3hdcQ — Anitta Media Lives (@anittamedialive) March 27, 2022

ANITTA E MILEY CYRUS CANTANDO BOYS DONT CRY // PARTE 2 pic.twitter.com/3sCJTpViFp — Anitta Media Lives (@anittamedialive) March 27, 2022

Miley, thank you for all the affection with Anitta and for providing us with this historic moment. Brazil loves you! @MileyCyrus#mileycyrusnomultishowpic.twitter.com/TwuKohOt2M — lucnitter 💜 (@Lucnitter) March 27, 2022