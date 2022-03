Lollapalooza anuncia tributo ao baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins

Baterista da banda Foo Fighters faleceu aos 50 anos na última sexta, 25

Caras Digital Publicado em 27/03/2022, às 00h11 - Atualizado às 00h30

O festival Lollapalooza Brasil anunciou neste sábado, 26, uma atualização no line-up de shows. No domingo, 27, será feito um show em tributo ao baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins (50), que faleceu na última sexta, 25.

Confira aqui o tributo do Lollapalooza para o baterista Taylor Hawkins

O domingo terá shows de Planet Hemp e Emicida (36), convidando ao palco DJ Nyack (33), DJ KL Jay (52), Criolo (46), Bivolt (28), Drik Barbosa (29) e Rael (38), farão uma apresentação em homenagem ao baterista estadunidense. Em seguida, haverá um tributo especial ao músico.



O baterista faleceu em Bogotá, depois de ter se apresentado com a banda Foo Fighters no Lollapalooza da Argentina. A banda era esperada no Brasil como uma das atrações do festival com show marcado para amanhã, 27, último dia do evento em São Paulo. Além da nota de luto, o Foo Fighters também anunciou o cancelamento do restate de sua turne na América do Sul após notícia de morte do músico.