Lollapalooza 2022 anuncia programação completa e horários dos shows

O Lollapalooza 2022 vai contar com apresentações de Foo Fighters, Miley Cyrus, Doja Cat e mais

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 14h03

Nesta quinta-feira, 10, o Lollapalooza 2022 divulgou oficialmente os horários dos shows que vão acontecer entre os dias 25, 26 e 27.

Quem vai abrir a sexta-feira com chave de ouro é Machine Gun Kelly no palco Budweiser, em seguida, também headliner, vem Doja Cat no palco Onix, seguida por The Strokes, novamente no palco Bud.

Além dos headliners, na sexta-feira, Pabllo Vittar prometer fazer história no palco Adidas.Matuê e Jack Harlow também se apresentam no mesmo palco.

No sábado, 26, Miley Cyrus é a headliner, e vai se apresentar no palco Budweiser, enquanto A$ap Rocky vai fazer história no palco Onix. E quem também promete uma apresentação fervorosa é Alok, que subirá ao palco 'Perry's By Doritos'.

Fechando os três dias de festival, Foo Fighters fará um show longo no palco Budweiser, Martin Garrix é palco Onix e Kehlani e Djonga estarão no palco Adidas cantando seus sucessos para o público no festival que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Veja os horários dos shows do Lollapalooza 2022:

