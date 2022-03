The Strokes faz show inédito no Lollapalooza Brasil

The Strokes encerraram o primeiro dia de Lollapalooza Brasil em grande estilo

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 10h06

Na última sexta-feira, 26, foi a vez da banda The Strokes fazer seu show no Lollapalooza Brasil!

A banda encerrou o primeiro dia do festival em grande estilo, cantando os sucessos Brooklyn Bridge To Chorus, Juicebox, Bad Decisions e mais.

E teve artista curtindo o show da banda no festival, Di Ferrero e Isabeli Fontana marcaram presença no Lolla e aproveitaram o show do The Strokes em grande estilo.

Mariana Rios também esteve presente e aproveitou o show de pertinho, assim como Tiago Abravanel, Julia Konrad e Pequena Lo.

CONFIRA AS FOTOS DA GALERA CURTINDO O SHOW DO THE STROKES