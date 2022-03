Iza e Ludmilla fazem participação especial no show de Kehlani no Lollapalooza Brasil

Pela primeira vez no Brasil, Kehlani convida Iza e Ludmilla para participações especiais no Lollapalooza

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 23h46

Finalizando o último dia de Lollapalooza, a cantora Kehlani (25) convidou Iza(31) e Ludmilla (26) para fazerem participações especiais no seu show.

Surpreendendo o público presente, a cantora norte-americana revelou ser muito fã das brasileiras.

Iza entrou primeiro cantando o seu grande hit, Dona de Mim, e levou a plateia a loucura. Já Ludmilla fez dancinha e soltou a voz ao som de Verdinha.

Algumas celebridades também marcaram presença na plateia do show de Kehlani, entre elas estavam Maisa, Rafa Kalimann, Jade Picon, Lucas Jagger, Negra Li e Fernanda Concon.

Entre as surpresas, Kehlani cantou os seus maiores hits como Nights Like This, Gangsta, Good Thing e Honey.

IZA E LUDMILLA CANTAM SEUS HITS NO SHOW DE KEHLANI

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)