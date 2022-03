Machine Gun Kelly canta os sucessos no palco do Lollapalooza 2022

O noivo de Megan Fox, Machine Gun Kelly agitou o primeiro dia do Lollapalooza

Nesta sexta-feira, 25, o cantor Machine Gun Kelly (31) fez seu segundo show no Lollapalooza Brasil! O cantor abriu o show ao som de Title Track e conquistou o público no palco do festival, com direito a fogos e efeitos especiais.

Animado, Machine conquistou o público do festival ao fazer um cover do hit Misery Business, da banda Paramore. Para encerrar o show foi a vez de Bloody Valentine, favorita do público que vibrou ao som do hit do cantor.

Com direito a coro do público presente no Autódromo de Interlagos em São Paulo, o cantor encerrou seu segundo show em grande estilo. Ele se apresentou na última sexta-feira, 24, dia promocional do evento.

O cantor Di Ferrero (36) e sua esposa, a modelo Isabeli Fontana (38) marcaram presença no show de Machine Gun Kelly. A atriz Mariana Rios (36) também curtiu a apresentação do noivo de Megan Fox (35).

Confira aqui as imagens do show de Machine Gun Kelly no Lollapalooza!

Machine Gun Kelly se apresentou pela segunda vez no palcco do Lollapalooza

- Foto: Lucas Ramos/AgNews

O show do noivo de Megan Fox teve até coro do público

Foto: Lucas Ramos/AgNews

Di Ferrero e Isabeli Fontana marcaram presença no show de

Machine Gun Kelly - Foto: Lucas Ramos/AgNews