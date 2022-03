Com polvo no palco, Jão faz seu primeiro show no Lollapalooza

Jão tocou os hits do seu novo álbum Pirata no palco do Lollapalooza

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 17h26

Abrindo o segundo dia de Lollapalooza em grande estilo, Jão tocou seus grandes sucessos neste sábado, 26.

O artista apostou em uma estrutura diferenciada para o seu palco. Um polvo inflável ficava ao centro do palco e ao final do show, uma mesa de bar fez parte da apresentação.

Em seu Instagram, Jão revelou seu look minutos antes de entrar ao palco. O cantor vestia uma blusa regatava azul decotada e uma calça de couro preta.

Show de Jão no Lollapalooza

Enquanto tocava os hits do seu álbum Pirata, o público puxou o grito de “Jão, eu te amo”, emocionando o cantor de Vou Morrer Sozinho.

O parceiro de Luisa Sonza na música Fugitivos abriu seu coração ao dizer que estava realizando um sonho tocando no palco do festival. “Nasci no interior de São Paulo e o Lolla era o lugar mais legal”, comentou c.

O dono do álbum Anti-Heroi ainda relembrou as experiências que teve quando veio ao Lollapalooza anos atrás. “Em 2017 assisti o The Weekend. Eu falei pra segurança que era da Malhação. Naquele dia, nasceu um sonho”, revelou.

Durante o show, a plateia puxou gritos de protestos políticos. Jão aproveitou a oportunidade para lembrar os fãs jovens de 16 a 17 anos de tirarem o título de eleitor. “Não adianta gritar aqui no show e não votar”, comentou o cantor.

Além de homenagear artistas como Cazuza e o grupo Destiny’s Child, Jão também mostrou seu talento como músico ao tocar o teclado na música Acontece.

Encerrando a performance, Jão cantou a música Meninos e Meninas e fez uma revelação aos fãs: “Uma das minhas preferidas”.

Jão encerrou seu primeiro show no Lollapalooza descendo do palco e indo para a plateia cantando seu hit Idiota, que tem o videoclipe repleto de referências cinematográficas. “Eu fui muito feliz nesse palco”, disse o cantor no encerramento