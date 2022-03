Em seu primeiro show no Lollapalooza, Alessia Cara se emociona com a morte de Taylor Hawkings e chama Jão ao palco

A cantora canadense cantou com Jão, outro estreante no Lollapalooza

Neste sábado, 26, Alessia Cara (25) emocionou e agitou o público do segundo dia de Lollapalooza. Logo após do começo do seu show, que animou o público com seu hit Here, a cantora canadense chamou o artista brasileiro Jão (27) ao palco.

Confira como foi o primeiro show de Alessia Cara no Lollapalooza Brasil

Jão, que também se apresentou pela primeira vez no Lolla neste sábado, chegou ao palco de surpresa para cantar a música You Let Me Down com Alessia e deixou o público em choque! Depois da apresentação da dupla, a jovem cantora sentou no palco do festival para ter uma conversa com o público.

Alessia então lembrou o baterista Taylor Hawkings (50) da banda Foo Fighters, que faleceu nesta última sexta-feira, 24. “O mundo perdeu um talentoso baterista e artista. Estamos devastados e mandamos nosso amor para sua família, fãs e amigos”, falou Alessia. Já emocionada, a cantora adicionou: “E as vezes, a vida é tão difícil que você não quer mais vivê-la e eu entendo isso. Mas ao mesmo, temos que continuar vivendo por causa das pessoas que não podem mais. Nós temos que continuar, mesmo que a gente ache que não teremos mais dias bons. A vida melhora, é um presente”.



Alessia também fez um cover da banda Coldplay e levantou a plateia com a música tema da princesa Moana. A jovem ainda demonstrou muito carinho pelo Brasil, ao tirar uma selfie com a bandeira do país em frente ao público. E as homenagens ao nosso país não pararam por aí, Alessia fez questão de cantar duas músicas em português, Saudade Fez Um Samba de João Gilberto e Flor de Liz de Djavan. Para encerrar a apresentação, a vencedora do Grammy em 2018 fez a plateia do Lollapalooza se abaixar e pular ao som de Stay.