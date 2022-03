Miley Cyrus vai cantar 'Boys Don't Cry' ao lado de Anitta no Lollapalooza 2022:

Os fãs já estão na contagem regressiva para o Lollapalooza 2022! E as especulações estão a todo vapor, e alguns admiradores apontaram que Anitta (28) vai subir ao palco durante o show de Miley Cyrus (28) no festival.

Segundo o Gshow, a participação de Anitta é mais que confirmada e a poderosa vai cantar o hit Boys Don't Cry ao lado de Miley.

Na web, foi divulgado um vídeo de Miley ensaiando a música de Anitta, então os fãs já especularam uma possível participação da cantora no festival brasileiro dia 26, além disso, Anitta também é confirmada no Lollapalooza Paris.

Anitta também se apresentou no evento de Réveillon apresentado por Miley Cyrus nos Estados Unidos, e teve sua participação transmitida na TV.

E claro, na internet, os fãs já estão se preparando para a possível surpresa: "Nem tenho roupa para esse evento", escreveu um. "Elas vão entregar tudo", disse outro.

🚨 Miley Cyrus will perform BOYS DON’T CRY by Anitta tonight in Colombia pic.twitter.com/njdX8T3Bxt