Neymar Jr: a semana agitada do atleta com carta aberta, multa, leilão e chá revelação

Relembre tudo o que aconteceu na vida de Neymar Jr na última semana, que foi repleta de emoções

O jogador de futebol Neymar Jr teve uma semana repleta de emoção nos últimos dias e viveu várias situações inesperadas. O atleta viu sua vida pessoal ser exposta com uma revelação de traição e escreveu uma carta aberta para a namorada, Bruna Biancardi; ele foi ao casamento de um dos seus parças; ele viu o seu pai receber voz de prisão por causa de uma interdição na obra da mansão; participou de um evento beneficente do seu instituto; e terminou a semana descobrindo que vai ser pai de uma menina! Relembre aqui os detalhes de tudo o que aconteceu na vida do atleta nos últimos dias :

Logo no início da semana, Neymar Jr teve o seu nome envolvido em rumores de que traiu a sua namorada, Bruna Biancardi, que está grávida, com Fernanda Campos. Ele se tornou assunto nos sites e redes sociais com a sua vida pessoal. Porém, ele não se pronunciou neste primeiro momento. Tanto que, na terça-feira, 20, o jogador marcou presença no casamento do seu 'parça'Cris Gomes com Bianca Coimbra e ignorou os rumores.

Neymar foi padrinho do casamento junto com Bruna Biancardi e os dois foram vistos de braços dados durante a cerimônia. Porém, ela compartilhou um álbum de fotos do casamento dos amigos e não mostrou uma foto com o atleta. No dia seguinte, quarta-feira, 21, Neymar Jr surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma carta aberta para assumir que traiu a namorada grávida e errou no relacionamento deles.

Em seu post, Neymar compartilhou uma foto com Bruna feita durante o casamento dos amigos e escreveu um texto com seu pedido de desculpas. "Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo", disse ele.

Na quinta-feira, 22, a família de Neymar Jr foi surpreendida com uma fiscalização na obra da mansão do atleta. Ele está construindo um lago artificial na propriedade e foi multado por irregularidades na obra. O pai dele, Neymar Pai, estava no local na hora da fiscalização e ficou nervoso com a situação. Tanto que ele desacatou a autoridade e recebeu voz de prisão. Porém, os amigos conseguiram contornar a situação e Neymar Pai não foi detido.

Neste mesmo dia, Neymar Jr reuniu sua família e os amigos no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que aconteceu durante a noite na cidade de São Paulo. O jogador chegou ao evento acompanhado de sua namorada e do filho mais velho, Davi Lucca, mas não comentou nada sobre os últimos acontecimentos de sua vida. Inclusive, a família teve a mesma postura e pessoas próximas abandonaram entrevistas quando eram questionadas sobre a carta aberta dele.

Na sexta-feira, 23, Fernanda Campos, que é a amante de Neymar Jr, esteve na redação da CARAS e deu uma entrevista com detalhes sobre o envolvimento deles. "Foi como se eu fosse uma pessoa normal, nada tivesse acontecendo e não tinha um relacionamento, aparentemente. Foi só um encontro normal", afirmou.

No sábado, 24, Neymar Jr e Bruna Biancardi reuniram os amigos e familiares em um chá revelação luxuoso na mansão dele em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Eles organizaram uma tenda no jardim com decoração impecável inspirada em um carrossel e revelaram que vão ter uma menina. "Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha. Você é o nosso maior presente!", se derreteu Biancardi, que aparece no vídeo trocando um colar com o atleta, antes da revelação.