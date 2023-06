Bruna Biancardi deixa Neymar Jr de fora do seu álbum de fotos do casamento do 'parça' do atleta

Bruna Biancardi exibe fotos do casamento do 'parça' de Neymar, mas não exibe foto com o atleta

A influenciadora digital Bruna Biancardi está de volta às redes sociais! Depois de ficar um tempo longe da web depois que Neymar Jr assumiu que a traiu, ela mostrou um vídeo do seu look para o casamento do parça do atleta, Cris Guedes, com Bianca Coimbra. Agora, ela voltou a falar do casamento, no qual foi madrinha ao lado do atleta. Grávida, ela exibiu um álbum de fotos com as amigas, mas deixou o pai do seu bebê de fora das fotos.

Em todas as fotos do novo álbum, Bruna Biancardi apareceu rodeada pelas amigas e outras madrinhas da união, além da noiva Bianca. Porém, em nenhuma das fotos, ela posou com Neymar. Vale lembrar que Neymar Jr usou uma foto feita durante a festa de casamento dos amigos para o post do seu pedido de desculpas para a namorada.

Na legenda do seu post, Biancardi falou sobre o casal de amigos. "Photodump do casamento desse casal que gosto TANTO e que tive o privilégio de ser madrinha. Bianca e Cris não estava com vocês desde o comecinho, mas prometo estar para sempre agora :) vocês me aguentam? Que cerimônia leve, linda, repleta de amor... do jeitinho que vocês merecem! Feliz demais por estar com vocês nesse dia tão especial! Obrigada pelo convite e contem SEMPRE comigo! Amo vocês e a família linda que construíram", afirmou ela.

Vídeo do casamento de Bianca Coimbra e Cris Guedes

A influenciadora digital Bianca Coimbra agitou as redes sociais ao compartilhar vídeos com detalhes do seu casamento com Cris Guedes, que é o parça de Neymar Jr. Ela exibiu imagens de como foi a sua cerimônia de casamento e também a balada durante a festa com seus convidados.

Nas imagens, os noivos apareceram em momentos românticos durante a celebração ao ar livre, com imagens dos dois com seus padrinhos, a entrada até o altar, o beijo dos noivos e também os bastidores do ensaio fotográfico. “Indescritível. O nosso sonho se tornou realidade. Só a gente sabe o quanto esperou e imaginou o dia de hoje. Pensamos em cada detalhe com muito carinho e amor. A celebração oficializada do nosso amor”, disse ela na legenda.

Em outro vídeo, os noivos e seus convidados apareceram dançando e se divertindo durante a balada, incluindo uma imagem de Neymar Jr dançando com Bruna Biancardi. “A primeira parte da festa já está no ar. Os primeiros momentos dessa noite incrível, cheia de energia”, escreveu.