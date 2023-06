Seguiu em frente? Bruna Biancardi ignora pedido de perdão de Neymar e toma atitude

Bruna Biancardi ignora pedido do craque nas redes sociais; atitude surpreendeu o público

Os fãs da influenciadora Bruna Biancardi estão preocupados nesta quinta-feira, 22. É que até o momento, ela não se pronunciou oficialmente sobre o pedido de perdão público que Neymar fez nas redes sociais.

Durante toda a noite, seguidores esperavam que ela ao menos deixasse um comentário na publicação do craque, o que não aconteceu. A atitude dela foi ignorar o desabafo, pelo menos publicamente. Ela não demonstrou qualquer reação até o momento.

A decisão surpreendeu ainda mais porque Bruna Biancardi fez outras publicações em seu perfil. Em um deles, ela mostrou detalhes inéditos do drapeado do vestido que usou casamento de Bianca Coimbra e Cris Guedes, um dos melhores amigos do craque. "Os drapeados são presos a mão e moldados no próprio corpo", disse ela.

De acordo com informações do jornal 'Extra', ele foi orientado a publicar o pedido de desculpas. Isso porque hoje será realizado o 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que deve reuniu muitos famosos, amigos do craque e familiares na ação social que deve arrecadar fundos para o projeto social do craque.

Com medo de um massacre da imprensa, ele foi orientado pela equipe a publicar o texto que no qual assume que "errou" e pede perdão para a esposa. A decisão surtiu efeito, já que fará o assunto perder força nas próximas horas.

TEM MAIS?

Mais capítulos da novela de Neymar e sua traição seguem sendo adicionados a todo momento! Na tarde desta quarta-feira (21), o jornalista Leo Dias recebeu uma mensagem da amante do craque Fernanda Campos durante o ao vivo do programa Fofocalizando (SBT).

A influenciadora entrou em contato com o colunista por meio de um aplicativo de mensagens e disse que ainda vai se pronunciar oficialmente em seu Instagram. Porém, sua conta foi derrubada pela gestão americana da rede social.

Até lá, ele segue fazendo pequenas revelações e uma delas ela já fez ao Leo Dias. Exclusivamente, a ruiva contou que não é a única mulher que teve um caso com Neymar Jr. durante o namoro do craque com Bruna Biancardi, que está grávida do segundo filho do jogador.