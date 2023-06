Noiva do parça de Neymar Jr, Bianca Coimbra exibe vídeos do casamento com Cris Guedes e da festa

Neymar Jr aparece dançando em vídeo da festa de casamento de Bianca Coimbra e seu parça Cris Guedes. Veja também o vídeo da cerimônia

A influenciadora digital Bianca Coimbra agitou as redes sociais ao compartilhar vídeos com detalhes do seu casamento com Cris Guedes, que é o parça de Neymar Jr. Ela exibiu imagens de como foi a sua cerimônia de casamento e também a balada durante a festa com seus convidados.

Nas imagens, os noivos apareceram em momentos românticos durante a celebração ao ar livre, com imagens dos dois com seus padrinhos, a entrada até o altar, o beijo dos noivos e também os bastidores do ensaio fotográfico. “Indescritível. O nosso sonho se tornou realidade. Só a gente sabe o quanto esperou e imaginou o dia de hoje. Pensamos em cada detalhe com muito carinho e amor. A celebração oficializada do nosso amor”, disse ela na legenda.

Em outro vídeo, os noivos e seus convidados apareceram dançando e se divertindo durante a balada, incluindo uma imagem de Neymar Jr dançando com Bruna Biancardi. “A primeira parte da festa já está no ar. Os primeiros momentos dessa noite incrível, cheia de energia”, escreveu.

Casamento teve Neymar Jr e Bruna Biancardi como padrinhos

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr apareceram juntinhos nesta terça-feira, 20, durante a cerimônia de casamento do parça Cris Guedes com a influencer Bianca Coimbra. A celebração aconteceu ao ar livre em um local reservado para eventos no interior de São Paulo Paulo.

Para o evento, Bruna apostou em um vestido pink tomara que caia com direito a fenda profunda na perna. O modelito destacou a barriguinha de grávida dela, que está esperando o nascimento do primeiro filho. Enquanto isso, Neymar apareceu com um terno claro e com corte clássico.