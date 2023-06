Com vestido pink, Bruna Biancardi surge com Neymar Jr no casamento do 'parça' Cris Guedes

Bruna Biancardi e Neymar Jr surgem elegantes como padrinhos no casamento de Cris Guedes e Bianca Coimbra

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr apareceram juntinhos nesta terça-feira, 20, durante a cerimônia de casamento do parça Cris Guedes com a influencer Bianca Coimbra. A celebração aconteceu ao ar livre em um local reservado para eventos no interior de São Paulo Paulo.

Para o evento, Bruna apostou em um vestido pink tomara que caia com direito a fenda profunda na perna. O modelito destacou a barriguinha de grávida dela, que está esperando o nascimento do primeiro filho. Enquanto isso, Neymar apareceu com um terno claro e com corte clássico.

Vale lembrar que a aparição de Neymar e Bruna acontece em meio a boatos envolvendo a vida pessoal deles. O atleta foi alvo de rumores dizendo que ele teria tido um affair com uma influencer no início do mês. Por enquanto, ele não se pronunciou sobre o assunto.

Mais cedo, Neymar Jr mostrou o seu look para o casamento e aproveitou para soltar uma indireta nas redes sociais. Na legenda do post no Instagram, ele escreveu: “Em toda a minha vida, eles tentam me deixar para baixo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🩵 (@belezaxbru)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ-BB (@ney.bruna_b)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @rcontigovideos

Bruna Biancardi rebate rumores

Na segunda-feira, 19, Bruna Biancardi se irritou e rebateu o jornalista que afirmou que os dois tinham um relacionamento aberto com acordos para relacionamentos extra-conjugais. "Da onde você tirou essa m* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas".

Esse é o primeiro pronunciamento que Bruna Biancardi faz em meio aos boatos de tração. Vale lembrar que Neymar foi exposto pela affair Fernanda Campos, que mostrou o caso que eles tiveram momentos antes do jogador se encontrar com a namorada.