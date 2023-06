Fernanda Campos revela como aconteceu traição com Neymar: 'Não citou relacionamento'

Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, Fernanda Campos declarou que parentes de Neymar a viram no apartamento dele e agiram normalmente

Fernanda Campos revelou como aconteceu a traição com o Neymar Jr. Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, ela declarou que em nenhum momento o craque contou que estava em um relacionamento com Bruna Biancardi. Além disso, no apartamento onde se encontraram tinham parentes dele que também não comentaram nada sobre o assunto. "Não citou relacionamento", disparou ela.

"Foi como se eu fosse uma pessoa normal, nada tivesse acontecendo e não tinha um relacionamento, aparentemente. Foi só um encontro normal", afirmou Fernanda Campos. , que já conversava com o jogador desde a Copa do Mundo, quando eles trocavam mensagens pelo direct do Instagram e ele disse que mandaria uma camisa da seleção brasileira para ela.

A ruiva ainda revelou suas motivações para expor suas conversas com o atleta. "Teve outras pessoas que eu fiquei sabendo que tiveram caso com ele, pouco tempo antes de mim, e ficaram bem chateadas. Elas tentaram expor ele e não conseguiram, então decidi dar voz para nós", completou a influenciadora.

A influenciadora está com sua página do Instagram suspensa há cerca de cinco dias, e declara que, antes de ter o perfil bloqueado, havia recebido até comentários em suas publicações de outras mulheres que passaram pela mesma situação. "Eu não sou a única, todo mundo sabe. Eu queria que os comentários estivessem ativos, porque tem uma modelo verificada que não é brasileira que comentou que três semanas atrás ela tinha saído com o Neymar em Paris".

NEYMAR ASSUME A TRAIÇÃO

O jogador usou seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 21, para colocar um ponto final aos rumores de que teria traído sua noiva grávida na véspera do Dia dos Namorados. Em uma carta aberta, ele assumiu a infidelidade e pediu perdão à blogueira. A atitude rendeu diversos elogios e apoio de famosos e amigos do atleta. No texto, Neymar pede perdão pela traição e também pela exposição que Bruna passou, após Fernanda divulgar prints de conversas que comprovavam a infidelidade do craque.