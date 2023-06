O que aconteceu com as redes da amante de Neymar? Blogueira tinha milhares de seguidores

Fernanda Campos, amante de Neymar, perdeu perfil do Instagram após expor traição do atleta

Fernanda Campos, amante de Neymar Jr., perdeu seu perfil do Instagram nesta semana, após expôr a traição do craque à noiva grávida, Bruna Biancardi. Antes de ter a conta oficial derrubada, a influenciadora digital acumulava cerca de 452 mil seguidores e usava a rede social para divulgar seu curso em que explica o "Método Mente Milionária".

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a influenciadora afirmou que perdeu a conta após receber ataques de fãs de Neymar , que provavelmente denunciaram seu perfil. "Não postei nada fora das diretrizes deles. Só posto coisas do meu trabalho. Fico imaginando se não tem o dedo do Neymar nisso", disse Campos.

Nesta quarta-feira, 21, a blogueira comemorou ter conseguido recuperar suas redes. "Estou de volta. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto", escreveu ela, fazendo referência à troca de mensagens entre os dois, que indicou que Campos ficou cerca de 40 minutos no apartamento de luxo de Neymar.

Na ocasião, muitos usuários aproveitaram para debochar da situação. “Ainda é tirado para merd*. Que fase vive o menino Ney”, brincou um usuário. “Neymar já era aposentado em campo. Agora foi aposentado fora de campo”, ironizou um outro. “Nem o Zuñiga quebrou o Neymar do jeito que essa menina fez”, debochou um terceiro internauta.

No mesmo dia, o jogador de futebol assumiu a traição publicamente e escreveu uma carta aberta como um pedido de desculpas para a noiva, Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho do casal. "Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos", escreveu ele na publicação compartilhada em seu Instagram.

CONFIRA O PEDIDO DE DESCULPAS DE NEYMAR NA ÍNTEGRA