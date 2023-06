Influenciadora que foi amante de Neymar recupera redes sociais e manda indireta

Fernanda Campos, com quem Neymar teve affair, teve sua conta derrubada por ataques de fãs do jogador

Nesta quarta-feira, 21, a influenciadora digital Fernanda Campos teve sua conta das redes sociais derrubada! A mulher que teve um affair com Neymar, fazendo com que o atleta revelasse a traição durante a gravidez de Bruna Biancardi, conseguiu recuperar a conta após alguns ataques de fãs do jogador de futebol do Paris Saint-Germain, aproveitando para mandar uma indireta bastante sugestiva para o craque da Seleção Brasileira.

“Tô de voltaaa. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Insta do que dentro do quarto”, escreveu a influenciadora digital, na foto que compartilhou em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, após conseguir recuperar a conta.

E como a internet não perdoa, muitos usuários aproveitaram para debochar da situação. “Ainda é tirado para merd*. Que fase vive o menino Ney”, brincou um usuário. “Neymar já era aposentado em campo. Agora foi aposentado fora de campo”, ironizou um outro. “Nem o Zuñiga quebrou o Neymar do jeito que essa menina fez”, debochou um terceiro internauta.

Fernanda Campos, mulher que expôs traição de Neymar e teve o Instagram derrubado, catucou o jogador:



“Ele conseguiu me deixar mais tempo fora do Instagram que na cama”.



📸: Divulgação pic.twitter.com/YYeLShXmJS — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 21, 2023

Leia o post completo de Neymar Jr com o seu pedido de desculpas

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos…".

"Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo", finalizou Neymar.