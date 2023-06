Fernanda Campos dá detalhes de romance com Neymar pela primeira vez

Influenciadora Fernanda Campos expõe detalhes de romance com Neymar e afirma que atleta tem outras amantes

Nesta quinta-feira, 22, a influenciadora digital Fernanda Campos revelou pela primeira vez alguns detalhes sobre o romance que viveu com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr. Durante uma entrevista ao Balanço Geral, a modelo contou que as outras amantes do atleta se sentem usadas por ele, confirmando que existem mais coisas a virem à tona, além do encontro íntimo que os dois tiveram às vésperas do Dia dos Namorados.

De acordo com Fernanda, em uma conversa com a jornalista Fabíola Reipert, ela e Neymar trocam mensagens há um tempo. Além disso, o craque teria pedido para enviar a ela uma camisa da Seleção Brasileira durante a última Copa do Mundo, e desde então, a musa recebe convites para sair com o jogador.

Além do mais, Fernanda garantiu que não fazia ideia de que Neymar vivia um relacionamento com Bruna Biancardi, visto que o craque se dizia solteiro para todas as mulheres com quem se relacionava. “Eu não acompanho redes sociais, então não acompanhava fofocas e jornais. Eu realmente não estava por dentro de assuntos de casamento ou de notícias de namoro”, declarou.

Porém, a modelo confirmou saber que a influenciadora digital estava grávida de Neymar. “Eu sabia que ela estava grávida, porque ele mesmo disse que ia ter um segundo filho. Mas fora isso, não sabia mais nada”, revelou.

🚨AGORA: Fernanda Campos, com quem Neymar traiu Bruna Biancardi, expõe como foi o encontro com o jogador e diz que possui mais coisas contra ele.

pic.twitter.com/CAlroFaufc — Central Reality (@centralreality) June 22, 2023

NEYMAR ASSUMIU TRAIÇÃO E PUBLICOU CARTA ABERTA À NOIVA, BRUNA BIANCARDI

Neymar usou seu perfil oficial do Instagram na tarde desta quarta-feira, 21, para por um ponto final aos rumores de que teria traído sua noiva grávida na véspera do Dia dos Namorados. Em uma carta aberta, o craque assumiu a infidelidade e pediu perdão à influenciadora. A atitude rendeu diversos elogios e apoio de famosos e amigos do atleta.

No texto, Neymar pede perdão pela traição e também pela exposição que a noiva passou, após a influenciadora divulgar prints de conversas que comprovavam a infidelidade do craque. "Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar", escreveu o jogador.