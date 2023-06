Neymar Jr. sofre prejuízo alto após assumir traição: ‘Faz nem cócegas’

Jogador de futebol Neymar Jr. assume traição em namorada grávida, sofre prejuízo nas redes sociais e web faz chacota

Desde a última quarta-feira, 22, quando o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., assumiu que traiu sua namorada grávida, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, parece que a popularidade do atleta vem caindo e muito.

Por conta da polêmica envolvendo a influenciadora digital Fernanda Campos, affair do jogador, Neymar vem sofrendo um prejuízo grande, mas que pode não afetar seu trabalho. Após a carta aberta afirmando que traiu Bruna, o craque vem perdendo inúmeros seguidores, de uma forma torrencial, sendo que, de um dia para o outro, Ney já viu 800 mil pessoas irem embora de suas redes sociais.

Mas, alguns internautas que estão do lado do jogador de futebol aproveitaram para fazer piadas com a situação. Visto que Neymar acumula mais de 200 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, então, não é uma perda que pode significar muito para o futuro da conta do atleta. “Faz nem cócegas”, debochou uma usuária.

“Todo mundo sabe como ele é, isso nunca foi novidade para ninguém”, ironizou uma outra internauta. “Nem se perder 800 mil reais faz diferença, imagina seguidor”, disparou uma terceira pessoa. “Para ele, 800 mil seguidores é troco de cachaça! Dá nada não”, descascou uma outra.

Pai de Neymar Jr recebe voz de prisão na obra da mansão do jogador

O pai do jogador de futebol Neymar Jr, o empresário Neymar da Silva Santos, recebeu voz de prisão durante uma fiscalização na obra da casa do filho em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no dia 22 de junho de 2023. De acordo com o site G1, a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, deu a voz de prisão para o empresário após ele questionar a ação.

A publicação revelou que fiscalização apontou irregularidades ambientais na construção de um lago artificial. Ao ver a autuação administrativa e o embargo da obra, o Neymar Pai se alterou e perguntou se poderia usar a casa. Os responsáveis afirmaram que ele pode usar a casa, só não pode ir no local da obra. Então, ele teria ficado nervoso e os amigos pediram para ele se acalmar. Por fim, as autoridades decidiram não levá-lo preso por desacato a um funcionário público.

