Neymar e Bruna Biancardi descobrem sexo do primeiro filho: "Maior presente"

Nas redes sociais, Bruna Biancardi postou um vídeo mostrando o momento em que ela e Neymar descobriram o sexo do primeiro filho

Neymar Jr. e Bruna Biancardi descobriram o sexo de seu primeiro filho na tarde deste sábado, 24. O casal preparou um chá revelação luxuoso em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, que contou com a presença dos familiares e amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou um vídeo mostrando o momento da descoberta. Os pais apareceram na gravação ao lado de um grande letreiro escrito: Baby e as letras iniciais deles, N e B.

Davi Lucca, de 11 anos, filho do jogador de futebol com a influencer Carol Dantas, foi o responsável por apertar um botão que revelaria o sexo. Assim que ele apertou, uma fumaça rosa surgiu, anunciando que Ney e Bruna terão uma menina.

"Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha. Você é o nosso maior presente!", se derreteu Biancardi, que aparece no vídeo trocando um colar com o atleta, antes da revelação.

Confira o vídeo do anúncio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Detalhes do chá revelação

Antes da descoberta do sexo do bebê, Bruna mostrou os detalhes da festa luxuosa nos Stories do Instagram. Ela e Neymar chegaram ao local do chá revelação de mãos dadas.

No Instagram, a mamãe de primeira viagem mostrou alguns detalhes da decoração do chá revelação, que é todo clean. Nas imagens é possível ver as letras N e B, além do menu com direito ao almoço entre 15h e 16h, e também do jantar, que acontecerá entre 20h e 22h.

Para a festa, Biancardi apostou em um vestido longo, todo brilhante, com um decote profundo nas costas e uma rasteirinha. Já Neymar está com um terno todo branco e um tênis com cristais. Mais cedo, o atleta mostrou que está com uma meia rosa e outra azul.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!