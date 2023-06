Chá revelação: Neymar e Bruna Biancardi chegam de mãos dadas e mostram detalhes da festa

Neste sábado, 24, Neymar e Bruna Biancardi vão descobrir o sexo do primeiro filho com um festa luxuosa no Rio de Janeiro

Neste sábado, 24, Neymar e Bruna Biancardi vão descobrir o sexo do primeiro filho que estão esperando. O casal preparou um chá revelação luxuoso para saber se vão ser pais de um menino ou de uma menina.

O evento acontece em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, na mansão do jogador de futebol, e contará com a presença dos amigos e familiares dos papais. O atleta e a influenciadora digital chegaram ao local de mãos dadas.

Nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem mostrou alguns detalhes da decoração do chá revelação, que é todo clean. Nas imagens é possível ver as letras N e B, além do menu com direito ao almoço entre 15h e 16h, e também do jantar, que acontecerá entre 20h e 22h.

Para a festa, Biancardi apostou em um vestido longo, todo brilhante, com um decote profundo nas costas e uma rasteirinha. Já Neymar está com um terno todo branco e um tênis com cristais. Mais cedo, o atleta mostrou que está com uma meia rosa e outra azul.

Vale lembrar que o jogador já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas.

Confira os detalhes da festa luxuosa:

Reprodução/Instagram

O convite do chá revelação

Neste sábado, 24, Neymar Jr e a namorada, Bruna Biancardi, reúnem seus amigos e familiares para um chá revelação na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mesmo depois de uma semana agitada para a vida do casal, eles decidiram manter os planos e vão celebrar a gravidez da influencer neste final de semana. Tanto que os convidados já estão chegando ao local para o evento e mostraram o convite luxuoso para o chá revelação.

Bruna e Neymar fecharam um hotel de luxo perto da mansão para hospedar os convidados. Assim que chegaram ao local, os convidados receberam um mimo no formato de um convite especial para serem bem recebidos no evento. O combo conta com o convite, um informativo e uma caixa com presentes, incluindo uma vela aromática. "Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com muito amor."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!