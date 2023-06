Menina ou menino? Neymar Jr usa uma meia de cada cor no chá revelação do segundo filho

Esperando o nascimento do segundo filho, Neymar Jr mostra seu tênis estiloso para o chá revelação e as meias roubam a cena

O jogador de futebol Neymar Jr já está na contagem regressiva para descobrir qual se vai ter um menino ou uma menina com a influencer Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho deles. Os dois realizam o chá revelação do bebê neste sábado, 24, e já começam a receber os convidados na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Tanto que o jogador mostrou um detalhe encantador do seu look para o evento.

Nos stories do Instagram, Neymar mostrou que usou uma meia de cada cor. Ele surgiu com tênis branco com aplicações de pedrarias e exibiu uma meia na cor rosa e outra na cor azul, já que ainda vai descobrir o sexo do segundo filho.

Neymar Jr já é pai de um menino, Davi Lucca, de 11 anos, fruto do antigo namoro com a influencer Carol Dantas. Agora, ele vai se tornar pai novamente com a atual namorada, Bruna Biancardi. Nesta semana, o jogador de futebol apareceu ao lado da família durante o leilão beneficente do seu instituto, que aconteceu na cidade de São Paulo.

O evento foi o local escolhido para a primeira aparição pública de Neymar e Bruna após ele assumir que a traiu e errou no relacionamento deles. Nesta semana, ele deu o que falar na internet ao fazer um post com o seu pedido de desculpas para a namorada.

Convite para o chá revelação do bebê de Neymar e Bruna Biancardi

Chegou o grande dia! Bruna Biancardi e Neymar JR fecharam um hotel de luxo perto da mansão para hospedar os convidados. Assim que chegaram ao local, os convidados receberam um mimo no formato de um convite especial para serem bem recebidos no evento. O combo conta com o convite, um informativo e uma caixa com presentes, incluindo uma vela aromática.

Na mensagem, Neymar e Bruna escreveram: “Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com muito amor”.