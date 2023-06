Neymar e Bruna Biancardi: Veja o convite para o chá revelação do primeiro filho deles

Convidados de Neymar e Bruna Biancardi exibem o convite luxuoso para o chá revelação do primeiro filho do casal, que acontece neste sábado, 24

Neste sábado, 24, Neymar Jr e a namorada, Bruna Biancardi, reúnem seus amigos e familiares para um chá revelação na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mesmo depois de uma semana agitada para a vida do casal, eles decidiram manter os planos e vão celebrar a gravidez da influencer neste final de semana. Tanto que os convidados já estão chegando ao local para o evento e mostraram o convite luxuoso para o chá revelação.

Bruna e Neymar fecharam um hotel de luxo perto da mansão para hospedar os convidados. Assim que chegaram ao local, os convidados receberam um mimo no formato de um convite especial para serem bem recebidos no evento. O combo conta com o convite, um informativo e uma caixa com presentes, incluindo uma vela aromática.

Na mensagem, Neymar e Bruna escreveram: “Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com muito amor”.

No chá revelação, Neymar e Bruna vão descobrir se vão ter um menino ou uma menina. Vale lembrar que o atleta já é pai de um menino, Davi Lucca, de 11 anos, fruto do antigo namoro com a influencer Carol Dantas.

Filho de Neymar Jr rouba a cena no leilão

Filho de Neymar Jr e Carol Dantas, o pequeno Davi Lucca, de 11 anos, roubou a cena ao participar do leilão beneficente do instituto do seu pai na noite de quinta-feira, 22. O menino subiu ao palco junto com o pai e se divertiu ao ser o tradutor do jogador de basquete Jimmy Butler. Enquanto o atleta falava em inglês no palco, Davi traduzia tudo para o português com muita desenvoltura. Ele esbanjou fofura ao mostrar que está com o inglês fluente com tão pouca idade.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram o menino. “É muito lindo ver uma criança bem instruída na educação”, afirmou um fã. “Que fofinho”, declarou outro. “O Davi parece ser uma criança incrível e extremamante educada”, escreveu mais um.

Davi Lucca chegou ao evento junto com o pai, Neymar Jr, e a influencer Bruna Biancardi, que está grávida do segundo filho do atleta.