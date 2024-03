BBB 24: Namorada de Davi lamenta brigas com brother no reality: 'Sinta-se abraçado'

Namorada do participante Davi, Mani Reggo desejou boas energias ao brother após uma sequência de desentendimentos dentro do BBB 24

A briga generalizada que aconteceu durante a madrugada desta terça-feira, 05, no BBB 24, da Globo, também surpreendeu o público e se tornou um dos principais assuntos fora do confinamento. Namorada de Davi, Mani Reggo aproveitou o momento para mandar boas energias ao participante, alvo principal do bate-boca.

Em seu Instagram oficial, a empreendedora resgatou um registro ao lado do brother, onde ele aparece sorridente, e escreveu uma mensagem especial para que ele possa ler após o fim do reality show. "Esse é o seu sorriso, o sorriso que vem da alma cheia de alegria", iniciou ela.

"Na fotografia a representação do meu abraço que ontem naquele momento eu queria te dar. Sinta-se abraçado pelo Brasil. Nós, assim como você, sabemos muito", completou Mani Reggo, recordando aos fãs de Davi que o motorista de aplicativo está enfrentando o 11º paredão junto com Alane e Michel.

Davi se envolveu em uma grande discussão depois de participar da dinâmica do Sincerão, comandada ao vivo por Tadeu Schmidt. Na ocasião, Leidy Elin se revoltou com o baiano após ele revelar que a sister tinha votado em MC Bin Laden durante a formação da última berlinda.

Ao longo da troca de farpas, o brother também chegou a se desentender com Yasmin Brunet e Matteus, que avisou ao colega de confinamento que estava "apanhando por tabela". Momentos depois, Davi se estranhou com Isabelle ao afirmar que a sister sempre tenta amenizar as situações.

Os brothers, inclusive, receberam duas broncas de Boninho ao insistirem em falar sobre "expulsão" do jogo. Direto e reto, o Big Boss avisou aos confinados que a direção do programa é a responsável por decidir se algum participante deve ou não ser desclassificado.

Vale lembrar que o resultado do paredão será anunciado ao público na edição ao vivo desta terça-feira, 05, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

Após briga, Matteus faz alerta para Alane e Bia

Após a discussão entre Davi, Yasmin e Leidy, Matteus fez um alerta para Alane e Beatriz. A briga generalizada na casa depois do Sincerão desta segunda-feira, 04, levou os brothers a repensarem sobre alguns participantes.

O gaúcho então comentou para as meninas sobre elas ficarem atentas: "Vocês estão abrindo os olhos cada vez mais". Em seguida, ele aconselhou as amigas: "Abram os olhos. As pessoas aqui fazem as coisas com segundas intenções sempre! Passar a mão no cabelo, fazer trancinha, brincar, fazer maquiagem, alisar cabelo e fazer carinho".

"Quer alguma coisa em troca", entendeu Beatriz. Matteus ainda acrescentou: "Uma coisa que a Isabelle falou, e eu até dou razão para ela: quem está com vocês está desde o início do jogo e sempre está provando com vocês". Confira!