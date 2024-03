BBB 24: Davi desabafa após briga com brothers: 'Não vou deixar me desmerecer'

Em conversa com Isabelle, Davi fez um sincero desabafo sobre o bate-boca generalizado dentro do BBB 24 e avisou que não irá se calar

Durante a madrugada desta terça-feira, 05, Davi fez um sincero desabafo a respeito dos últimos acontecimentos dentro do BBB 24, da Globo. Momentos antes, o brother se envolveu em uma briga generalizada entre os adversários logo após a dinâmica do Sincerão.

Em conversa com Isabelle, o emparedado da semana falou sobre a forma como é tratado pelos participantes da casa e avisou que não irá permitir que ninguém o desmereça no confinamento. "Ninguém pega leve comigo aqui, então vou pegar pesado também", declarou ele.

"Você está se comparando a eles?", retrucou a Cunhã. "Não estou me comparando, estou usando meu outro lado. Minha personalidade forte. Eles não pega leve comigo, não vou pegar leve com ninguém", afirmou Davi.

Isabelle, então, opinou: "Está se tornando igual a eles". "Não estou me tornando igual, estou usando o meu outro lado, que é a minha personalidade forte que eu tenho. O leão que está dentro de mim. Eles têm o leão deles, eu tenho o meu", responde o brother.

Por fim, Davi reforçou que sempre que ouvir seu nome em alguma discussão, não deixará de se posicionar para se defender. "Eu não vou deixar ninguém aqui me desmerecer ou falar do meu nome e eu não me posicionar. Eu não vou deixar", concluiu o motorista de aplicativo.

Brothers recebem alerta de Boninho sobre agressão

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24, da Globo, os brothers receberam dois alertas de Boninho durante a madrugada desta terça-feira, 05. A bronca do Big Boss aconteceu logo depois da briga generalizada entre os participantes da casa mais vigiada do país.

A discussão principal da noite aconteceu entre Davi e Leidy Elin. Em determinado momento do bate-boca, a sister disse para o motorista de aplicativo ir até o confessionário pedir sua expulsão.

"Eu te agredi? Vai no confessionário para eu ser expulsa! Você só elimina assim", disparou ela, se referindo a desclassificação de Wanessa Camargo. Minutos depois, quando os ânimos já estavam um pouco mais calmos, os brothers receberam dois recados da produção por continuarem falando sobre "agressão" no jogo.

"Não é você que decide quem sai, quem fica, quem agrediu ou não. A decisão da agressão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós é que decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado", avisou Boninho.