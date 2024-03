BBB 24: Matteus se desespera após perder a linha e gritar com Davi: 'Me deixa'

Matteus desaba em lágrimas depois de explodir e protagonizar discussão intensa com Davi no BBB 24; entenda o que aconteceu

Na noite da última segunda-feira, 5, os confinados do 'Big Brother Brasil 24' participaram do ‘Sincerão’ e ficaram com os ânimos bem alterados. Foi assim que Matteus se envolveu em uma briga intensa com Davi. O estudante de engenharia ficou irritado com a postura do motorista em relação a algumas sisters, gritou e acabou desabando em lágrimas.

Na verdade, a desavença teve início durante a formação do último paredão, quando Yasmin Brunet discutiu com o gaúcho e afirmou que ele ‘passava a mão na cabeça’ de Davi. Mais tarde, ele perdeu a linha e explodiu ao ver o colega de confinamento tentando iniciar uma discussão com uma de suas aliadas, Isabelle, que estava em silêncio na área externa da casa.

“Tu tá na volta da guria, a guria tá quieta, senta lá. Ta quieto mas agora tá insistindo, cara senta lá é pro bem dos dois”, disse Matteus, mas Davi continuou a insistir que estava tranquilo. Em resposta, o estudante de engenharia perdeu a paciência e elevou a voz: “É que eu tô levando ‘tchau’ porque eu te defendo passo a mão na tua cabecinha”, iniciou.

“É só isso. Agora eu virei segurança do BBB, eu sou coadjuvante e tenho que botar o banquinho e ficar aqui”, Matteus continuou a desabafar sobre o amigo, enquanto Davi retrucava que a culpa não era dele. “Eu não culpo ninguém de nada aqui, eu sei do que eu faço e as pessoas estão vendo”, o Alegrete, como é apelidado pela casa, elevou ainda mais o tom de voz.

Com lágrimas nos olhos, Matteus desabafou sobre o jogo: “De que adianta eu tentar dar uma de bonzão aqui, querer gritar e falar mal das pessoas? Isso que eu me apavoro, eu vou ser um ser humano aqui dentro e vou pensar no outro 50 vezes se for possível. Eu não estou nem aí para as coisas dos outros, ninguém sabe o que eu fiz para estar aqui dentro”, disparou.

“Ninguém sabe de todas as noites que eu não dormi para estar aqui dentro. Eu não grito? Falaram que eu não grito. Então, eu vou gritar agora. Eu fiquei muito tempo achando que eu era um bost*, que eu não conseguia dar uma vida melhor para minha família. Agora quero ver quem me julgar por causa de planta”, Matteus desabafou aos berros.

Por fim, Davi notou que o colega estava exaltado e tentou se aproximar para os dois conversarem com mais calma. No entanto, Matteus pediu para o motorista se afastar e saiu para chorar: “Não precisa me tocar, eu não to bem. Me deixa, me deixa. Sai rapaz. Quero ficar quieto”, ele desabafou e encerrou a briga com o colega de confinamento no reality show global.

Davi e Matteus eram aliados no BBB 24:

No início da tarde desta segunda-feira, 04, os brothers Davi e Matteus ainda se consideravam aliados no jogo. Inclusive, eles levaram um grande susto ao observarem o telão da sala do BBB 24, da Globo. Isso porque a "televisão" exibiu uma imagem nunca vista por eles até então e eles cogitaram ser um desafio da produção e saíram para uma 'missão secreta' juntos.