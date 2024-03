BBB 24: No Sincerão, brothers montam elenco do reality em 8 categorias

Os emparedados, o líder e o anjo tiveram que montar o filme do Big Brother Brasil 24, colocando cada participante em uma categoria

O Sincerão desta segunda-feira, 04, mexeu com a análise de jogo dos participantes. Os emparedados, Alane, Davi e Michel, o líder, Lucas Henrique e o anjo, Pitel, precisavam montar o elenco do 'filme do BBB 24'.

Os brothers tinham as opções: diretor, protagonista, coadjuvante, figurante, vilão(ã), mocinho(a), canastrão(canastrona) e espectador(a), e deveriam colocar a carinha dos participantes de acordo com seu papel.

Antes do início da dinâmica, Tadeu Schmidt esclareceu o que é canastrão/canastrona: "Aquele que acha que está mandando benzão, mas não convence na atuação. Ele acha que está arrebentando, mas, na verdade, tá mandando mal, está passando vergonha".

Leidy apareceu 3 vezes como coadjuvante, Yasmin e Matteus foram indicados 2 vezes como figurantes, Buda e Davi receberam mais indicações como vilão, 2 e 3 respectivamente, Raquele foi citada 2 vezes como mocinha, MC Bin Laden 2 vezes como canastrão e Giovanna 2 vezes como espectadora.

Confira como foi:

Alane colocou Davi como diretor, ela mesma como protagonista, Fernanda como coadjuvante, Yasmin como figurante, Lucas como vilão, Beatriz como mocinha, MC Bin Laden como canastrão e Giovanna como espectadora.

Davi colocou Isabelle como diretor, ele mesmo como protagonista, Leidy Elin como coadjuvante, Yasmin como figurante, Lucas como vilão, Matteus como mocinho, Michel como canastrão e Giovanna como espectadora.

Michel escolheu Giovanna como diretora, ele mesmo como protagonista, Leidy Elin como coadjuvante, Matteus como figurante, Davi como vilão, Raquele como mocinha, MC Bin Laden como canastrão e Beatriz como figurante.

Duas vezes citado como vilão, Buda elencou MC Bin Laden como diretor, ele como protagonista, Leidy como coadjuvante, Beatriz como figurante, Davi como vilão, Pitel como mocinha, Alane como canastrona e Matteus como espectador.

Pitel foi a única que não se colocou como protagonista. A alagoana se colocou como diretora, elencou Fernanda como protagonista, Isabelle como coadjuvante, Matteus como figurante, Davi como vilão, Raquele como mocinha, Beatriz como canastrona e Alane como espectador.