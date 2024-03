BBB 24: Brothers recebem alerta de Boninho sobre agressão: 'Decisão é nossa'

Após mencionarem 'expulsão' durante um bate-boca, os brothers do BBB 24 receberam duas broncas de Boninho sobre o assunto

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24, da Globo, os brothers receberam dois alertas de Boninho durante a madrugada desta terça-feira, 05. A bronca do Big Boss aconteceu logo depois da briga generalizada entre os participantes da casa mais vigiada do país.

A discussão principal da noite aconteceu entre Davi e Leidy Elin. Em determinado momento do bate-boca, a sister disse para o motorista de aplicativo ir até o confessionário pedir sua expulsão.

"Eu te agredi? Vai no confessionário para eu ser expulsa! Você só elimina assim", disparou ela, se referindo a desclassificação de Wanessa Camargo. Minutos depois, quando os ânimos já estavam um pouco mais calmos, os brothers receberam dois recados da produção por continuarem falando sobre "agressão" no jogo.

"Não é você que decide quem sai, quem fica, quem agrediu ou não. A decisão da agressão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós é que decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado", avisou Boninho.

A bronca, no entanto, não parou por aí. Ao longo da madrugada, Boninho precisou deixar um segundo alerta sobre o assunto. "Mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que tem uma relação física. Fora isso, façam o que vocês quiserem. Acender a luz do quarto, roubar comidinha do amiguinho, botar uma cadeira no caminho, o problema não é nosso", iniciou o diretor do programa.

E completou: "O que nós iremos avaliar é agressão física, que pode ser pequena, grande, média, de acordo com a relação que vocês têm com a pessoa. Susto, que alguém bater com a mão, isso não é agressão física. Parem de mimimi, jogo que segue", finalizou o aviso.

O que aconteceu no Sincerão?

O Sincerão desta segunda-feira, 04, mexeu com a análise de jogo dos participantes. Os emparedados, Alane, Davi e Michel, o líder, Lucas Henrique e o anjo, Pitel, precisavam montar o elenco do 'filme do BBB 24'.

Os brothers tinham as opções: diretor, protagonista, coadjuvante, figurante, vilão(ã), mocinho(a), canastrão (canastrona) e espectador(a), e deveriam colocar a carinha dos participantes de acordo com seu papel.

Antes do início da dinâmica, Tadeu Schmidt esclareceu o que é canastrão/canastrona: "Aquele que acha que está mandando benzão, mas não convence na atuação. Ele acha que está arrebentando, mas, na verdade, está mandando mal, está passando vergonha". Confira!