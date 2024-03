BBB 24: Leidy grita com Davi e brother se defende: 'Rebatendo'

Após 'Sincerão' Leidy grita com Davi ao lado de Yasmin e brother se defende de ataques das sisters; baiano falou que trancista quer se aparecer

Uma briga generalizada se instalou na casa do BBB 24 após o Sincerão desta segunda-feira, 04. Mais uma vez Yasmin e Leidy brigaram com Davi. As sisters gritaram com o brother e a trancista até chegou provocá-lo para que ele perdesse a linha e beirasse uma expulsão.

Ao chegar bem perto do baiano para incitar a raiva dele, o brother questionou o motivo de tanta aproximação. Debochando, Davi perguntou se ela queria beijá-lo, o que deixou Leidy ainda mais nervosa .

"Nojento! Você é nojento!", disparou ela. Os ânimos seguiram exaltados, Leidy Elin continuou argumentado com Davi, que rebateu os comentários da sister e a chamou de planta. Beatriz e Isabelle pediram para ele encerrar a briga. "Só estou me defendendo. Ela está falando e eu estou rebatendo" , explicou Davi.

A discussão seguiu, Yasmin novamente gritou com Davi e o chama de "monstro" . O motorista de aplicativo então disse novamente que a modelo é "inútil". Davi falou que Yasmin não faz nada na casa. "Não passa um pano na casa, não lava nada...", comentou. Ele já emendou a fala direcionando para Leidy Elin: "E a Leidy só quer protagonizar em cima da história dos outros".

"Tira meu nome da sua boca. A Leidy o quê? Tá com ciúme de Bia e Alane?", gritou Leidy Elin. "Ciúme? Levo na boa. Só acho que você é coadjuvante", respondeu o brother. Em seguida Leidy o chamou de manipulador. "Eu? Eu peço ela pra votar em alguém? Pergunte a ela se eu peço pra votar em alguém", rebateu Davi.

Yasmin voltou pra discussão e disse para Leidy: "Igual daquela vez que estávamos nós duas no Paredão, que ele prometeu a mesma coisa para nós duas". Leidy Elin concordou e Davi questionou qual foi a promessa: "Prometi o quê?". "Que ia tirar a gente do Paredão", respondeu Yasmin.

O brother explicou que a promessa não foi essa e comentou: "Eu queria te ajudar, mas eu percebi que você é uma cobra inútil no jogo então agora eu quero te tirar". A discussão continuou. Davi disse que Leidy Elin só queria aparecer no jogo, enquanto era olhado fixamente por Yasmin. Após chamar a trancista de planta, o baiano cantou a música de Valesca Popozuda.

Veja a repercussão na web:

#BBB24 M A I S V I V O D O N U N C A 💫

🔥 DAVI PROTAGONISTA

🔥 🔥YASMINÚTIL INSUPORTÁVEL

🔥 🔥🔥 LEIDY RIDÍCULA pic.twitter.com/6kuwKh6Xzp — Christian Zahir 💫 (@christianfaiya) March 5, 2024

É inegavel que o Davi é um puta jogador nesse BBB, que ele chega a beirar o bizarro de aguentar geral gritando na cara dele a Yasmin Brunet e a Leidy o mandando tomar no cu na cara dele e ele se manter sereno, sinistro demais, chega sei lá a ser bizarro isso.

Protagonista do caos pic.twitter.com/SIHRtIyX0S — LorranBs (@LorranBs) March 5, 2024

Se é o Davi falando pra Leidy calar a boca desse jeito com o dedão na cara dele…. AI AI pic.twitter.com/KWcZdmdBsd — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) March 5, 2024

O que aconteceu com Yasmin e Davi?

A relação de Yasmin e Davi nunca foi das melhores dentro da casa, contudo, a situação piorou após a eliminação de Wanessa Camargo por conta da denúncia feita por ele de se sentir agredido por ela depois da última festa.

Para piorar, neste domingo, 03, durante a formação do Paredão, Davi puxou Yasmin para a berlinda, como determinado pelo Big Fone. Ao indicar o nome dela, ele a chamou de "jogadora inútil", o que gerou comoção dentro e fora da casa.

A modelo então foi protegida por Leidy Elin e acabaram se desentendendo até com Matteus. A famosa ainda declarou que não quer dormir no mesmo quarto que o emparedado.

Já a mãe dela, Luiza Brunet, repostou um texto sobre o que seria injúria e acusou o participante de ter feito isso contra sua herdeira. A famosa então falou que Davi teria cometido um crime ao ter falado assim com sua filha. Leia mais aqui.