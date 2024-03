BBB 24: Matteus tenta falar com Yasmin e Leidy ataca: 'Direito'

Após formação de paredão, Matteus tenta falar com Yasmin e sisters acusam brother de apoiar Davi; modelo não gostou de ser chamada de "inútil"

A fala de Davi ao puxar Yasmin para o paredão no BBB 24 deu o que falar dentro e fora da casa. Após chamar a modelo de "jogadora inútil", a famosa não gostou nem um pouco do adjetivo e ficou muito brava. Inclusive, Matteus tentou conversar com ela e não deu muito certo.

Ao ver a sister chorando, o brother tentou falar com ela e levou um fora. Matteus então tentou se explicar para Leidy Elin e a trancista rebateu: "Ela tem todo o direito de ficar brava, no momento dela. Davi foi mal-educado pra cac*te, é que ela é muito educada, porque se fosse eu, tinha mandado ele pra casa do c*ralho".

Matteus então tentou responder: "Eu não passei a mão na cabeça de ninguém, Leidy. Eu só não ia falar no ao vivo. Mas eu e a Cunhã, a gente falou lá no quarto. Se fosse uma dinâmica do jogo, falar que alguém é inútil, tudo bem".

Yasmin chorou dizendo que é 'torturante' seguir convivendo com o motorista de aplicativo. Depois, a modelo ainda pediu desculpas para Isabelle, e abraçou a sister, agradecendo por ela ter repreendido a fala de Davi.

"Tá, tchau..." (Giovanna)

"TCHAU? VOCE SEMPRE FALA ASSIM COM AS PESSOAS, NÉ? SEMPRE COM IRONIA." (Matteus)



Isso, Alegrete, esculacha essa inútil. #BBB24pic.twitter.com/oNEfpXMAi6 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 4, 2024

Luiza Brunet acusa Davi de injúria contra Yasmin

A fala de Davi durante a formação de paredão neste domingo, 03, ao puxar Yasmin para a berlinda está dando o que falar. A mãe da loira, Luiza Brunet, inclusive não gostou nem um pouco de ver o motorista de aplicativo justificando seu voto na modelo por ser uma "jogadora inútil".

Em sua rede social, a famosa repostou um texto sobre o que seria injúria e acusou o participante de ter feito isso contra sua herdeira. Luiza Brunet então falou que Davi teria cometido um crime ao ter falado assim com sua filha. Leia mais aqui.