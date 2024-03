BBB 24: Yasmin reclama de dividir quarto com Davi: 'Vai ficar sem cama'

Após ser chamada de 'jogadora inútil' por Davi, Yasmin reclama ao dividir mesmo quarto com o brother e promete tomar decisão

Após ser puxada para o paredão por Davi e ser chamada de "jogadora inútil" pelo brother, Yasmin Brunet ficou bastante incomodada com o motorista de aplicativo. Inclusive, ela reclamou mais uma vez sobre ter que dividir o quarto com ele.

Em conversa com Leidy Elin no cômodo Magia, a herdeira de Luiza Brunet falou sobre o participante permanecer no recinto para irritá-la. A trancista aconselhou a loira a ficar mais calma, contudo, ela se mostrou bastante irritada com situação.

"Já pilhei. Não tem por quê ele estar dormindo aqui, ele dormiu lá embaixo ontem, levou as coisas dele lá para baixo. É óbvio que é pra encher meu saco, porque eu não falei nada depois do ao vivo", afirmou

Em seguida, Yasmin comentou sobre se mudar para o Quarto Fada para retribuir a suposta provocação. "Ele não quer fazer isso? Agora vai ficar sem cama", disparou Yasmin.

Após ter sido puxada para o paredão e ter vencido a Prova Bate e Volta, Yasmin Brunet ficou bastante abalada e não quis conversar com Matteus sobre o ocorrido. Ela e outras sisters rebateram o estudante de engenharia, alegando que ele defende Davi.

Luiza Brunet acusa Davi de injúria contra Yasmin

A fala de Davi durante a formação de paredão neste domingo, 03, ao puxar Yasmin para a berlinda está dando o que falar. A mãe da loira, Luiza Brunet, inclusive não gostou nem um pouco de ver o motorista de aplicativo justificando seu voto na modelo por ser uma "jogadora inútil".

Em sua rede social, a famosa repostou um texto sobre o que seria injúria e acusou o participante de ter feito isso contra sua herdeira. Luiza Brunet então falou que Davi teria cometido um crime ao ter falado assim com sua filha. Leia mais aqui.