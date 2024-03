BBB 24: Vai processar? Luiza Brunet acusa Davi de injúria contra Yasmin

Após Davi chamar Yasmin de 'jogadora inútil', Luiza Brunet acusa brother de crime e promete processá-lo pelas palavras; veja

A fala de Davi durante a formação de paredão neste domingo, 03, ao puxar Yasmin para a berlinda está dando o que falar. A mãe da loira, Luiza Brunet, inclusive não gostou nem um pouco de ver o motorista de aplicativo justificando seu voto na modelo por ser uma "jogadora inútil".

Em sua rede social, a famosa repostou um texto sobre o que seria injúria e acusou o participante de ter feito isso contra sua herdeira. Luiza Brunet então falou que Davi teria cometido um crime ao ter falado assim com sua filha.

"Pra quem não sabe o crime de injúria ocorre quando uma pessoa profere a outra um xingamento, contendo algo desonroso ou ofensivo, atingindo a sua dignidade, honra e moral. Ao contrário da calúnia e difamação, no crime de injúria não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa", dizia o texto repostado pela modelo.

Luiza Brunet ainda avisou que estão acompanhando tudo. "Estamos atentos em rede nacional", escreveu ela ao compartilhar sobre o crime de injúria.

Ao puxar Yasmin para o paredão após atender o Big Fone, que colocava a pessoa na berlinda e dava o direito dela puxar um participante, Davi falou as seguintes palavras: ""Eu puxo a Yasmin porque acho ela uma jogadora inútil aqui dentro da casa no meu ponto de vista. Eu não vejo ela se movimentar o jogo", começou ele.

Yasmin vence Prova Bate e Volta e se livra do paredão

Yasmin venceu a Prova Bate e Volta e se livrou do paredão triplo da semana no Big Brother Brasil 24. A modelo disputou a prova ao lado de Alane e Davi, mas levou a melhor e garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Em uma prova de 3 fases, na primeira, os brothers deveriam escolher um número de 1 a 10. Quem encontrasse a mensagem correta, passaria para a próxima fase, que continha os números de 11 a 20. Já na terceira e última fase, eles deveriam escolher um número de 21 a 30.

Os três chegaram a ficar juntos na última fase, mas a loira escolheu o número 28 primeiro e se livrou do paredão. Já Davi e Alane se juntaram a Michel, indicado pelo líderLucas Henrique, para disputar o paredão.