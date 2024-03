BBB 24: Davi puxa Yasmin para o paredão em Contragolpe e dispara: "Inútil"

Após atender o Big Fone, Davi teve a chance de puxar um participante para o paredão com ele

Daviatendeu o Big Fone durante a tarde deste domingo, 03 e foi parar direto no paredão.

O brother já começou a formação do paredão desta semana já estando na berlinda. Após a votação da casa, Tadeu Schmidt comunicou que o baiano teria o direito do Contragolpe.

O motorista de aplicativo rapidamente anunciou que puxaria Yasmin para o paredão com ele e justificou.

"Eu puxo a Yasmin porque acho ela uma jogadora inútil aqui dentro da casa no meu ponto de vista. Eu não vejo ela se movimentar o jogo", começou ele.

Em seguida, Davi relembrou quando a modelo tentou levar a casa inteira para o Tá com Nada. "E no dia que ela se movimentou no jogo foi para prejudicar a casa inteira porque ela não estava no VIP. E hoje que ela está no VIP, ela não toca mais no assunto de querer ir para o Tá com Nada", disparou.

Confira o momento: