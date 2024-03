Por que Zezé Di Camargo ainda não encontrou Wanessa? Ele explica

Após Wanessa Camargo ser expulsa do BBB 24, ela encontrou apenas com a mãe, a irmã e os filhos. Então, Zezé Di Camargo explicou sua ausência

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo justificou a sua ausência ao lado da filha Wanessa Camargo após ela ter sido expulsa do BBB 24, da Globo, no último final de semana. Em um comentário nas redes sociais, ele contou que está longe de São Paulo e ainda não conseguiu reencontrar a filha, mas sabe que ela está recebendo todo o amor que precisa.

Zezé disse que está na fazenda em Goiás para cuidar dos preparativos do seu novo DVD. Com isso, ele ainda não voltou para São Paulo, onde a filha mora, para encontrá-la e demonstrar o seu apoio. Porém, ele garantiu que logo estará ao lado dela nesta fase da vida.

"Queria estar aí pra te dar esse abraço filha. Mas seu papi está aqui no trampo, pra fazer o novo dvd. Semana q vem estarei aí pra te dar esse abraço. Mas vc está nos braços das pessoas q mais te amam. (Sua família)", disse ele no Instagram.

Depois que saiu do BBB 24 no último sábado, 2, Wanessa Camargo pegou um avião direto para São Paulo e foi recebida no aeroporto por sua mãe, a socialite Zilu Camargo. Em casa, ela reencontrou os filhos, José Marcus e João Francisco, e sua irmã, Camilla Camargo.

Wanessa Camargo está abalada, diz colunista

A cantora Wanessa Camargo segue longe das redes sociais após ter sido expulsa do BBB 24, da Globo, no último sábado, 2. Ela deixou a casa sob a acusação de agressão contra Davi na madrugada e ainda não se pronunciou publicamente. Agora, o colunista Leo Dias revelou detalhes sobre como anda a vida dela.

Em uma reportagem no site Leo Dias, a equipe do jornalista informou que a cantora está abalada com tudo o que está descobrindo sobre sua participação no reality show. Ela está isolada em sua casa e ainda não conversou com os amigos e sua equipe. Ela já descobriu que foi considerada uma vilã da edição.

Inclusive, Wanessa ainda não se encontrou com Dado Dolabella. Os dois apenas conversaram por telefone. Ela está na companhia da mãe, Zilu Camargo, e dos filhos, José Marcus e João Francisco.