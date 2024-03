BBB 24: Após briga, Matteus faz alerta para Alane e Bia: 'Abram os olhos'

Avisou! Matteus faz alerta para amigas abrirem os olhos com alguns brothers na casa; aviso veio depois da briga de Davi com Yasmin e Leidy

Após a discussão entre Davi, Yasmin e Leidy, Matteus fez um alerta para Alane e Beatriz. A briga generalizada na casa depois do Sincerão desta segunda-feira, 04, levou os brothers a repensarem sobre alguns participantes.

O gaúcho então comentou para as meninas sobre elas ficarem atentas: "Vocês estão abrindo os olhos cada vez mais". Em seguida, ele aconselhou as amigas: "Abram os olhos. As pessoas aqui fazem as coisas com segundas intenções sempre! Passar a mão no cabelo, fazer trancinha, brincar, fazer maquiagem, alisar cabelo e fazer carinho".

"Quer alguma coisa em troca", entendeu Beatriz. Matteus ainda acrescentou: "Uma coisa que a Isabelle falou, e eu até dou razão para ela: quem está com vocês está desde o início do jogo e sempre está provando com vocês".

Após a briga de Davi com Yasmin e Leidy, Matteus se desesperou e brigou com o motorista de aplicativo. “Tu tá na volta da guria, a guria tá quieta, senta lá. Ta quieto mas agora tá insistindo, cara senta lá é pro bem dos dois”, disse Matteus, mas Davi continuou a insistir que estava tranquilo. Em resposta, o estudante de engenharia perdeu a paciência e elevou a voz: “É que eu tô levando ‘tchau’ porque eu te defendo passo a mão na tua cabecinha”, iniciou. Saiba mais aqui.

Chorando, Yasmin implora por Paredão

Após a discussão com Davi, Yasmin Brunet mostrou que deseja ir ao paredão do BBB 24 caso ele continue na casa nesta terça-feira, 05. A modelo comentou que não deseja continuar na casa com a presença do motorista de aplicativo.

Depois de berrar palavrões e discutir com o brother com Leidy ao seu lado, a herdeira de Luiza Brunet pediu para seus companheiros de jogo a colocarem na berlinda. "Gente, eu vou pedir um favor muito sério a vocês. Se ele voltar desse Paredão, eu imploro para vocês me botarem no próximo", falou a modelo. Leia mais aqui.